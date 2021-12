Protest gegen Corona-Maßnahmen Spaziergänger pfeifen im Schwarzwald-Baar-Kreis auf die Maskenpflicht

In mehreren Orten im Landkreis sind erneut Menschen auf die Straße gegangen, um bei "Spaziergängen" gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. An die Maskenpflicht hielten sich die Wenigsten – die Polizei ließ gewähren. Allerdings drohen zumindest in Villingen-Schwenningen Konsequenzen.