Banken: Bund verkauft erstes Commerzbank-Paket an Unicredit

Der Bund will seine Anteile an der Commerzbank verkaufen. Ein erstes Paket ist jetzt an eine italienische Großbank gegangen.









Frankfurt/Mailand - Die italienische Großbank Unicredit hat sich einen Anteil an der Commerzbank gesichert. Der Bund verkaufte im Rahmen des vor einer Woche angekündigten Verkaufs eines Teils der Commerzbank-Aktien 4,49 Prozent der Anteile komplett an die Italiener. Diese waren bereit, mehr zu zahlen, als die Papiere am Dienstagabend an der Börse wert gewesen waren. Das gesamte Gebot sei infolge einer "deutlichen Überbietung" aller übrigen Angebote an die Unicredit zugeteilt worden, teilte die zuständige Finanzagentur des Bundes mit.