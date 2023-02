Fasnet in Freudenstadt Tausende verfolgen großen Umzug

Nach zwei Jahren Corona-Pause meldete sich die Fasnet auch in Freudenstadt zurück. Zahlreiche Gastgruppen und Zünfte ließen mit der Narrenzunft Freudenstadt den Bär steppen. Auf den Nachtumzug am Freitag folgte am Samstag der große Umzug.