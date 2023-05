Nach der Absage des Bang Your Head Festivals in Balingen hat der Veranstalter eine Rückzahlung innerhalb von spätestens 14 Tagen zugesichert.

In einem Post auf der Facebook-Seite des Festivals heißt es, man werde „alle reklamierten Tickets und die Rücküberweisung per Bank oder Rückzahlung per Paypal so schnell wie möglich bearbeiten“. Das Prozedere könne jedoch nicht auf einen Rutsch bewältigt werden - es ist die Rede von bis zu 14 Tagen Wartezeit. Ferner bittet der Veranstalter um Verständnis: „Ihr alle wisst, dass wir 24 Jahre lang immer das Beste gegeben haben und werden wir auch in dieser Situation tun.“ Man sei bemüht, „die Abwicklung äußerst gewissenhaft durchzuführen“.

So funktioniert die Rückzahlung laut Festival-Website:

Wer Hardtickets/Clubtickets hat, schickt diese unter Angabe des Namens und der aktuellen E-Mail-Adresse, sowie der IBAN/BIC per Post - am besten als Einschreiben oder als Einwurfeinschreiben - an: Horst Franz, Im Hirschgarten 9, D-72108 Rottenburg.

Wer E-Tickets hat, schickt die erhaltene Rechnung, die aktuelle E-Mail-Adresse, sowie Bestell- und Kundennummer ebenfalls per Post an die genannte Adresse.

Wer BYH-Tickets zu Rock of Ages-Tickets umtauschen will, schickt eine E-Mail mit dem Wort „Switch“ an office@heavy-oder-was.de. In der Mail sollten der Name des Bestellers, die Bestellnummer und auch die gewünschte(n) T-Shirtgröße(n) angegeben werden. Wer das Ticket umtauscht, bekommt nämlich ein „exklusives Treue-Shirt“ geschenkt. Festivalgänger mit Umtauschtickets können beim Rock of Ages dann zu einer separaten Armbandausgabe in der Nähe der Hauptkasse gehen.

Laut Website werden die ersten Rückzahlungen frühestens am Montag, 15. Mai, erfolgen.