Bang aus Burladingen: Kissin’ Dynamite knackt Albumcharts

Die Fangemeinde – nicht nur in der alten Heimat – jubelt. Für KD-Frontman Hannes Braun und die Band ging ein Traum in Erfüllung. Sie stehen mit ihrem neuen Album „Back with a bang“ auf Platz eins der deutschen Albumcharts.

Es ist der nächste Meilenstein in einer Bandgeschichte, die vor fast zwei Jahrzehnten in der Fehlastadt begann. Die Heavy-Metal-Formation, die auch so gut Balladen kann, scheint in Zeiten von Musikstreaming und Online-Downloads ganz bewusst den Schritt zurück zu machen. Sich selbst und den Fans haben Hannes und Ande Braun, Steffen Haile, Jim Müller und Sebastian Berg mit dem quietschgelben Album auf dem die knallroten Dynamit-Stangen kurz vor der Explosion stehen, wahrlich etwas Explosives und ganz Handfestes geschenkt.

Noch Tage vor dem Release des neuen Albums, am 4. Juli, hatte Frontman Hannes Braun im sozialen Netzwerk Facebook den Fans von seinem langgehegten Traum erzählt. Sein halbes Leben träume er davon, einmal mit Kissin’ Dynamite an der Spitze der deutschen Albumcharts zu stehen. Ein einziges Mal. Während er eine wunderschöne, ruhige Landschaft mit Wiesen und grünen Bäumen durchschreitet, sagt er zu seinen Fans „Jetzt lachen wahrscheinlich viele von euch, aber so ist es halt. Das ist mein ganz persönlicher Traum.“

Film-Doku über 17 Jahre Bandgeschichte

Ohne die Fans, das sagt Hannes Braun auch, gehe das freilich nicht. Etwas über eine Woche später ist KD, sind die Fans am Ziel. Das Album „Back with a bang“ und die Sonderedition, die für die ganz eingefleischten KD-Anhänger mit einigen Extras daher kommt, ist auf Platz eins der deutschen Albumcharts. KD steht vor der Schlagersängerin Michelle mit ihrem Lied „Flutlicht“. Sie hat die Hard-Rock-Formation mit Wurzeln in Burladingen und Münsingen auf Platz zwei verdrängt.

Derweil tourt die Band durch Europa, gibt Konzerte in Tuttlingen, beim Rockharz-Festival, hat einen Live-Stream mit Autogrammstunde für die Fans und stellt im Cinemaxx des SI-Zentrum in Stuttgart den 90-minütigen Dokumentarfilm „They said, Rock is dead“ vor. Das sind eindrückliche und authentische Szenen aus 17 Jahren Bandgeschichte. Der Weg von der Band, die einst in Burladinger Kellern probte, bis hin zu den großen Rock-Bühnen in der ganzen Welt.

Von wegen ruckelfreies Streamen

Die deutschen Albumcharts: Was einige Kritiker mit den Wörtchen „anachronistisch“ oder „etwas aus der Zeit gefallen“ kommentieren, mag ein Hinweis darauf sein, dass KD nie vergessen hat, wie groß der Support vor allem in der alten Heimat ist. Trotz riesengroßer Erfolge auf den Metall-Festivals in ganz Europa und obwohl sie längst gefeierte Rockstars auf den Bühnen in den großen Hauptstädten sind: KD kehrt immer wieder gerne zu den Fans und zur Familie zurück. Im vergangenen September waren sie beim Kreismusikfest in Feldhausen, sie spielen in Tuttlingen oder im kommenden Dezember auch wieder in Balingen. Meist in ausverkauften Zelten, Open-Airs oder großen Hallen.

Da wo sie herkommen, das ist der viel beschworene ländliche Raum. Ruckelfreies streamen ist da nicht. Da gilt, das nur das gilt, was man getrost nach Hause tragen kann. Ein Album als CD, Vinyl oder gleich die Deluxe-Box mit CD, Film und einigen Extras. Das ist deswegen keineswegs aus der Zeit gefallen, sondern ein ganz besonderes Geschenk für die treuen Fans zu Hause. Und die und all die anderen Fans in ganz Europa, die ja längst auch nicht alle in den netzverwöhnten Großstädten zu Hause sind, beschenkten KD zurück.

Mit Platz eins der deutschen Album-Charts. Da sage noch einer, dass die Heavy-Metal-Rockwelt nicht auch in der tiefsten Provinz so richtig in Ordnung sein kann.