Bandsommer in Albstadt: Was vermag der Regen gegen Musik?

Was vermag der Regen gegen Musik?

Bandsommer in Albstadt

9 Grenzgänger zwischen der Tradition des Southern Rock und der Gegenwart: „Sometimes Salvation“ spielte am Samstagabend. Foto: Carmen Soudani

Der Albstädter Band-Sommer machte seinem Namen am Wochenende alle Ehre, hat den Zuschauern einen Super-Sommer-Auftakt beschert und ihnen musikalische Perlen der Region vorgestellt. So darf es an den kommenden Wochenenden weitergehen.









Link kopiert



Bei lauer Sommerabendtemperatur hatten auf dem Bürgerturmplatz zahlreiche Besucher am ersten Wochenende des Albstädter Band-Sommers ihre Freude an den Klängen zweier Bands aus der Region – Non-Cover-Bands wohlgemerkt, die, wie Konstantin Greger am Mischpult wohlwollend und augenzwinkernd vermerkte, nur eigene Songs im Koffer hatten.