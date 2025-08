Bandsommer Albstadt: Albstadts Musikfreunde sind wetterfest

Von seiner wetterfesten Seite zeigte sich der Albstädter Bandsommer am Freitagabend: Die Musikbegeisterten ignorierten standhaft den anhaltenden Regen, wippten unter aufgespannten Schirmen mit den Schuhspitzen zur Musik von Tobias Conzelmann & Band und genossen die besondere Atmosphäre – dazu passte der Song „Im Regen tanzen“, zu dem sich tatsächlich einige Gäste auf die Tanzfläche vor der Bühne begaben.

Die fünfköpfige Formation, bestehend aus Tobias Conzelmann (Gesang & Gitarre), Michael Sisto (Bass), Andreas Hollerbach (Keyboard), Arno Haas (Saxophon) und Alexander Neher (Schlagzeug), präsentierte ein akustisch geprägtes Programm, das zwischen Singer-Songwriter-Folkrock und jazzig-poppiger Leichtigkeit changierte. Die Musiker demonstrierten neben musikalischem Können auch Durchhaltevermögen und bescherten dem Publikum ein besonderes Konzerterlebnis, das man nicht nur wegen der Umstände so schnell nicht vergessen dürfte.

Mit seinen persönlich gehaltenen Texten und dem Sound seiner Gitarre gelang es Tobias Conzelmann wieder einmal, Herz und Ohr seines Publikums zu erreichen. Auch das Zusammenspiel der fünf Musiker gefiel; besondere Erwähnung verdient dabei das gefühlvolle Saxophonspiel von Arno Haas.

Einige Rockfreunde harrten im strömenden Regen aus. Foto: Carmen Soudani

Der Albstädter Bandsommer geht auch in dieser Woche weiter. Am Donnerstag ab 16 Uhr sorgt DJane Punto mit House- und Lounge-Klängen für entspannte Vibes auf dem Bürgerturmplatz. Am Freitag bietet die Jan-Reiser-Band eine Mischung aus Alternative, Pop und Rock, und am Samstag runden „Dreibettzimmer“ und „Meister Chang“ das musikalische Wochenendprogramm mit Indie- und Deutsch-Pop ab. Voraussichtlich sogar unter blauem Himmel – am Mittwoch kehrt angeblich der Sommer zurück.