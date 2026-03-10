Bands treten in Simmersfeld auf: „From Ashes“ und „The Sonic Spy“ rocken für den guten Zweck

Rund 90 Besucher erlebten am Samstagabend im Festspielhaus Simmersfeld ein gelungenes Benefizkonzert. Der Erlös des Abends wird an die Stiftung Darmerkrankungen gespendet.

Ein Konzertabend, der musikalische Qualität mit sozialem Engagement verbindet: Unter diesem Vorzeichen stand der Auftritt der Band „From Ashes“ im Simmersfelder Festspielhaus. Für die vier Musiker David Heieck (Gesang, E-Gitarre), Philipp Kern (E-Gitarre, Gesang), Dennis Schwob (E-Bass) und Jonas Kern (Schlagzeug, Gesang) war der Auftritt ein besonderes Event: Die Band aus dem Großraum Altensteig feierte in Simmersfeld nicht nur ein echtes Heimspiel, sondern am Konzertabend auch auf den Tag genau ihr 21-jähriges Bestehen.

Den Auftakt machte dabei zunächst die Band „The Sonic Spy“ aus Calw, die das Publikum eine Stunde lang mit energiegeladener Rockmusik einstimmte. Um 21 Uhr stürmten schließlich die Jubilare die Bühne. Im folgenden zweistündigen Programm mischte die Band ältere Eigenkompositionen mit gänzlich neuem Material. Besonders die Premiere von „Already Home“ stach hervor: Der druckvolle Rocksong überzeugte durch einen treibenden Rhythmus und einen markanten dreistimmigen Refrain. Auch der neue Song „You & Me“ fand durch seine eingängige Melodie direkten Anklang beim Publikum.

Musikalische Präzision und klare Botschaften

Dass die Gruppe bestens eingespielt ist, zeigte sich bei powervollen Stücken wie „Why“ oder den tanzbaren Titeln „Beautiful“ und „My Girlfriend“. Während Dennis Schwob und Jonas Kern für ein punktgenaues rhythmisches Fundament sorgten, setzten die Gitarristen David Heieck und Philipp Kern immer wieder virtuose Akzente.

Frontmann David Heieck widmete einem krankheitsbedingt fehlenden Mitglied der Bandfamilie den Billy-Idol-Klassiker „Rebel Yell“. Es blieb die einzige Covernummer des Abends, bei der Philipp Kern mit einem technisch anspruchsvollen Solo überzeugte.

Gelungenes Zusammenspiel hinter den Kulissen

Für den professionellen Rahmen sorgten Technik-Partner: Joachim Theurer von „Peoplesound“ aus Ebershardt verantwortete einen glasklaren Sound, während Max Schweizer vom Festspielhaus die Bühne mit stimmigen Licht- und Nebeleffekten in Szene setzte.

Nach lautstarken Zugaberufen endete das Konzert mit dem siebenminütigen „All These Feelings“ der Band „From Ashes“, das nach einem Duett-Beginn in ein großes instrumentales Finale mündete. „Dass wir mit unserer Musik für Freude sorgen und etwas für die Stiftung Darmerkrankungen bewegen können, macht diesen Abend für uns besonders wertvoll“, bilanzierte die Band nach dem Auftritt. Am Ende blieb der Eindruck eines handwerklich starken Rockabends, der seinen Zweck voll erfüllt hat.