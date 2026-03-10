Bands treten in Simmersfeld auf: „From Ashes“ und „The Sonic Spy“ rocken für den guten Zweck

Rund 90 Besucher erlebten am Samstagabend im Festspielhaus Simmersfeld ein gelungenes Benefizkonzert. Der Erlös des Abends wird an die Stiftung Darmerkrankungen gespendet.
Ein Konzertabend, der musikalische Qualität mit sozialem Engagement verbindet: Unter diesem Vorzeichen stand der Auftritt der Band „From Ashes“ im Simmersfelder Festspielhaus. Für die vier Musiker David Heieck (Gesang, E-Gitarre), Philipp Kern (E-Gitarre, Gesang), Dennis Schwob (E-Bass) und Jonas Kern (Schlagzeug, Gesang) war der Auftritt ein besonderes Event: Die Band aus dem Großraum Altensteig feierte in Simmersfeld nicht nur ein echtes Heimspiel, sondern am Konzertabend auch auf den Tag genau ihr 21-jähriges Bestehen.