Bands legen sich ins Zeug: So kam die Haslacher Musiknacht an

So kam die Haslacher Musiknacht an

1 Handgemachte Musik unterschiedlicher unterschiedlicher Genres wurde den Besuchern bei der Musiknacht Haslach geboten. Foto: Wölfle

Die Musiknacht brachte in Haslachs Innenstadt am Samstagabend wieder verschiedene Geschmäcker an unterschiedlichster Stelle zusammen. Bands wie die „Ballroom Stompers", „Eat the Beat" und „The Defenders" legten sich dafür mächtig ins Zeug.









Die Musiknacht hat viele Hundert Musikliebhaber in die Innenstadt gelockt. In vier angesagten Lokalen ging es am Samstagabend hoch her, chillen und entspannen war im „Le Bistro“ angesagt. Die Abschlussparty wurde dann bis weit in die Nacht in der Diskothek „Blockhaus“ gefeiert. Die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden, manchmal gab es in den Lokalen kein Hinein- oder Durchkommen mehr.