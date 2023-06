1 Nach dem Handgranatenanschlag droht auch politisch ein Scherbenhaufen. Nächste Woche soll es Aufklärung im Innenausschuss des Landtags geben. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

Nach dem Handgranaten-Anschlag auf dem Altbacher Friedhof wird es laut Ermittlern nicht bei vier Festnahmen bleiben. Doch was verbindet die multiethnischen Gruppierungen – und was macht sie zu massiv gewaltbereiten Feinden?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Spätestens seit Herbst 2022 stellt sich im Großraum Stuttgart die alarmierende Frage: Wird die Region etwa zum Wilden Westen? Gewaltbereite, multiethnische Gruppierungen scheuen sich nicht davor, ihre Auseinandersetzungen mit Schusswaffen auszutragen – und der Handgranatenanschlag von Altbach am 9. Juni wird nun auch politisch zum Zündstoff. Wie gefährdet sind angesichts des rücksichtslosen Vorgehens unbeteiligte Bürger? Wie sicher lebt es sich noch in der Region? Macht die Polizei bei ihren Ermittlungen etwa Fehler? Der Innenausschuss des Landtags hat viele Fragen an Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei einer nicht öffentlichen Sondersitzung am Mittwoch. Unser Überblick.