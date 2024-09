Bandauftritte: Schramberg rockt das MIS-Jubiläum

1 Backbone Hurts trat als krönender Abschluss des Jubiläumsabends auf.Foto: Kiolbassa Foto:

Seit 40 Jahren bietet die Musikerinitiative Schramberg MIS Musikern verschiedener Herkunft und Alters ein gemeinsames Kulturzentrum. Mit vier Bands wurde anlässlich des Geburtstages in Schramberg gerockt.









Die MIS hat sich der Intention verschrieben, Probe- und Auftrittsmöglichkeiten für lokale Bands zu organisieren, die ihr Publikum mit live Musik in Schramberg und Umgebung begeistern. Mit „Schramberg rockt“ hat die MIS in der Szene 64 in der Geißhalde eine Konzertnacht außergewöhnlicher Klasse etabliert. Namhafte Bands finden hier ebenso wie lokale Musiker ein begeistertes Publikum für ihre „fetten Sounds.“