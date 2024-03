Band sucht Statisten: „Setyoursails“ um den Mietersheimer Nicolai Hoch drehen Musikvideo in Lahr

1 Nicolai Hoch (rechts) aus Lahr ist Teil der Kölner Metalcore-Band „Setyoursails“. Foto: Band

Die Band Setyoursails mit dem Mietersheimer Bassist Nicolai Hoch dreht am Samstag ein Musikvideo in Lahr. Zur Produktion im Club Lux am Flugplatz suchen die Musiker noch nach Statisten. Kurzfristig kann jeder noch Teil des Drehs werden.









Wer sich für die Musikrichtung Metalcore interessiert und gerne mal bei einem Videodreh dabei sein würde, hat am heutigen Samstag die Gelegenheit dazu: Die Kölner Band „Setyoursails“ ist in Lahr zu Gast. Der Mietersheimer Bassist Nicolai Hoch erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, was beim Dreh geboten ist und was 2024 für die Band ansteht.