2 Singt am 3. September auf dem Ebinger Waldheim: Karl Frierson. Foto: Frierson

Albstadt-Ebingen - Keine Frage, Albstadts Impresarios, städtische wie private, haben sich in den Corona-Sommern 2020 und 2021 einiges einfallen lassen, um die Folgen der kulturellen Dürre, welche die Pandemie mit sich brachte, zu lindern – man denke nur an die beiden Event-Wiesen in den Sommerferien oder an den Musik-Truck, die mobile Bühne, auf der "Südlich von Stuttgart" durch die Stadtteile tourte. Aber misslicherweise hörte immer die Pandemie mit; stets galt es Abstandsregeln einzuhalten, mit der Folge, dass die Größe des Publikums limitiert war und das rauschhafte Konzerterlebnis gelegentlich ausblieb.

Es muss nicht immer die Wiese sein

Jetzt soll es nachgeholt werden – zwar sind die Inzidenzen schon wieder im Steigen begriffen, aber Omikron scheint harmloser zu sein als die Vorgänger, so dass die Risiken von Konzerten ohne FFP2-Masken und Sicherheitsabstände als vertretbar erachtet werden. Das Kulturamt Albstadt, Bernd Gompper vom Wirtshaus zum Trödler, Dominique Brandts Kulturfabrik und die Veranstalter BeSave und SLAM haben sich zusammengetan, um eine Rock-, Pop-, Soul- und Jazz-Konzertreihe auf die Beine stellen, die sich über die gesamten Sommerferien erstreckt. Zehn Termine wurden festgelegt, drei Locations ausgesucht, von denen allenfalls eine entfernte Ähnlichkeit mit einer Wiese hat, und ein knappes Dutzend Bands engagiert, die alle – mehr oder weniger – aus der Region kommen. Und da der August ja auch Werktage hat, ließ man sich auch für die Feierabende unter der Woche etwas einfallen.

Den Anfang macht am letzten Juliwochenende eine Neuauflage des Trödler-Open-Airs "Under the Bridge": Am Freitag, 29. Juli, gastiert in der Unteren Vorstadt Gerhard "Beefy" Wursts "Oldie Night Band", am Samstag, 30. Juli, kommen die Schwermetaller von "Heaven in Hell" – beide Konzerte beginnen um 20 Uhr, der Einlass bereits um 18 Uhr – , und am Sonntag, 31. Juli, um 14 Uhr schlagen "Groove Bagage" aus Gomaringen auf. Ihrem Auftritt gehen ein ökumenischer Gottesdienst und ein Frühschoppen voraus; Beginn ist um 10.30 respektive 11 Uhr.

An alle Generationen ist gedacht

Die nächsten drei Konzertwochenenden werden unter der Rubrik "Albstädter Band Sommer" geführt und gehen auf dem Ebinger Bürgerturmplatz über die Bühne. Am Freitag, 12. August, spielt das unverwüstliche "Trio infernale", am Samstag, 13. August, gastieren "Bart & Plauze" sowie das DJ-Duo Konstantino Bordello & Eska – es ist der Anspruch der Veranstalter, sowohl den Jungen als auch den etwas Älteren etwas zu bieten.

Am Freitag, 19. August, gibt sich die Balinger Rock-Combo "SIXX" die Ehre, am Samstag, 20. August "No Change". Am Freitag, 26. August, treten die "Dewy Lilies" aus Margrethausen auf, und am Samstag, 27. August, "Bounded Blue", die Band von Tastenmagier Wolfgang Fischer. Der Einlass beginnt stets um 18 Uhr, das Konzert um 19 Uhr; spätestens gegen 21.30 Uhr verstummen die Boxen, mit Rücksicht auf die Anwohner.

Auch Cherry Gehring greift in die Tasten

Den Schlusspunkt setzt am Samstag, 3. September, ein "Konzert auf dem Waldheim" – dem Ebinger – , dessen Programm "Südlich von Stuttgart" bestreiten, verstärkt durch Soul-Sänger Karl Frierson und "Pur"-Keyboarder Cherry Gehring. Beginn ist um 19 Uhr, der Veranstaltungsort dank Shuttlebus-Service nicht aus der Welt und der Waldheim-Kiosk geöffnet. Um ihr leibliches Wohl brauchen sich auch die Gäste der anderen Konzerte keine Sorgen zu machen. Dass sie Eintritt zahlen müssen – zehn Euro regulär, acht ermäßigt –, versteht sich von selbst; die Locations sind umzäunt.

Das gilt nicht für das einzige Angebot dieses "Band Sommers", das ohne Live-Musik auskommt: Am Donnerstag, 11. August, und an den ersten vier Werktagen der beiden Folgewochen lädt die Kulturfabrik zur "After-Work-Lounge" auf den Bürgerturmplatz – mit Food Trucks, Cocktails und DJs, die ihrem Publikum nach vollbrachtem Tagwerk beim Abspannen behilflich sind.

Bleibt noch eine Frage, die nach dem Wetter: Ein bisschen Nieselregen muss noch kein Grund für einen Konzertabbruch sein – sind Wolkenbrüche prognostiziert, sieht die Sache allerdings anders aus.

