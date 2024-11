Erneut sind die „Heimathelden“, die im Raum Rottweil und weit darüber hinaus viele Fans haben, von der Veranstaltungsagentur Artmedia zu einer Kreuzfahrt eingeladen worden. Unter dem Motto „Schlager & Meer“ geht es von 14. bis 21. Juni geht es mit der MSC dieses Mal in das westliche Mittelmeer.

Über Rom bis nach Ibiza

Mittels Reisebus startet die Tour von Rottweil aus zuerst nach Genua, von wo aus dann mit dem Kreuzfahrtschiff MSC Grandiosa in See gestochen wird. Die Route führt dieses Mal über italienische Städte wie Rom und Palermo weiter nach Ibiza und Valencia in Spanien, sowie Marseille in Frankreich.

Konzert mit Semino Rossi

Die Heimathelden und viele weitere Künstler werden die Gäste auf dieser Fahrt mit mehreren Konzerten verzaubern. Absolutes Highlight wird laut Ankündigung das Konzert mit Semino Rossi sein, der ebenfalls die ganz Woche mit an Bord sein wird.

Die Heimathelden freuen sich heute schon, mit Familie und Freunden solch eine Tour gemeinsam machen zu dürfen. Infos für Interessierte gibt es auf www.heimathelden.net