Bamf-Statistik: Asylanträge aus Afghanistan steigen nach EuGH-Entscheidung

Die meisten Asylanträge in Deutschland kommen in diesem Jahr bislang von Menschen aus Afghanistan. Was ein Gerichtsurteil aus dem Oktober damit zu tun hat.
Berlin - Menschen aus Afghanistan haben in diesem Jahr in Deutschland mit Abstand die meisten Asylanträge gestellt. Wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) mitteilt, gingen bei der Behörde zwischen Anfang Januar und Ende August insgesamt 104.012 Asylanträge ein, davon betrafen 78.246 Anträge Menschen, die erstmals in Deutschland Schutz beantragten.