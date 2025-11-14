Bambi-Verleihung 2025: Glitzer, Glamour, großer Auftritt – So sehr beeindrucken die Kleider

Glitzer, Perlen, Pailletten und Discokugeln prägten die Looks bei der Bambi-Verleihung 2025. Die schönsten Roben zeigen wir in unserer Bildergalerie.
Das goldene Rehkitz hat erneut zahlreiche nationale und internationale Stars nach München gelockt. Wenn der wichtigste deutsche Medienpreis, der Bambi, verliehen wird, kommen sie alle – und das in ihren schönsten und aufwendigsten Kleidern. Unter den Gästen waren auch die einstige „GNTM“-Gewinnerin Barbara Meier, Sängerin Leony, Heidi Klum und Hazel Brugger.