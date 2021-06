5 Der Balzer Herrgott, eingewachsen in eine alte Weidenbuche. Foto: Kaletta

Unendliche Weite, erholsame Stille und ein wenig Mystik bietet immer wieder der Schwarzwald. Wer sich im Zwei-Täler-Land im Naturpark Südschwarzwald für seine Wanderung die Balzer-Herrgott-Runde auswählt, wird dies spüren und erleben.

Gütenbach/Furtwangen-Neukirch - Für die 16,5 Kilometer auf dem ausgezeichneten Qualitätsweg sollte der Wanderer etwa sechs Stunden Gehzeit einplanen. Und natürlich weitere Zeit für die Rast, denn der Weg ist sehr anspruchsvoll und zugleich recht abwechslungsreich mit vielen Steigungen und steilen Pfaden. Gestartet werden kann die Tour in Gütenbach, gelegen am Rand des Zwei-Täler-Landes.

Kurz vor dem Ortsausgang von Furtwangen kommend befindet sich der Wanderparkplatz auf der linken Seite. Als Ausrüstung wird festes Schuhwerk empfohlen, Wanderstöcke wären auch nicht schlecht. Zunächst wird mit einem ruhigen, gemächlichen Anstieg begonnen. Es geht hinaus aus dem Talgrund auf die Höhe, zum Parkplatz Balzer Herrgott. Hier führt ein Forstweg auf einen schmalen Bergrücken.

Schmaler Pfad in die Schlucht der wilden Gutach

Der Wanderer sollte hier sehr aufmerksam sein, denn in einer alten Weidenbuche wird er in der Baumrinde den Balzer Herrgott sehen, eine steinerne Christusfigur in einer herzförmigen Umrandung. Hier wird der Wanderer gewiss ein wenig verweilen, bevor es auf schmalen Pfaden in die Schlucht der wilden Gutach geht. Steine und Baumwurzeln erfordern viel Aufmerksamkeit beim Gehen, und gut dran ist derjenige, wer den Rat befolgt und die festen Wanderschuhe geschnürt hat.

Während unterhalb das Rauschen der wilden Gutach zu hören ist, zieht sich der Forstweg durch einen Steilhang, bis zur Wegkreuzung, wo man sich für den Abstieg zur Hexenlochmühle entscheiden kann. Dort steht ein uriges Gasthaus, dass je nach Inzidenzwert geöffnet hat, und zum Verweilen einlädt. Auf jeden Fall sehenswert ist das große Mühlrad. Der tiefste Punkt der Wanderung ist der Rastplatz am Behahof unterhalb des Rappenfelsen.

Reizvolle Landschaft bei jeder Jahreszeit

Von Neukirch her schlängelt sich ein schmaler Pfad steil nach oben. Hier steht der Friedrichsfelsen. Vor Jahren war er ein beliebter Aussichtspunkt, mittlerweile ist er von Bäumen umwachsen. Zu sehen ist ein einsamer Hof am Neukircher Brend, und Gedanken kommen auf, wie einsam hier die Menschen in Einklang mit der Natur leben. Vielleicht überlegt sich so mancher Zeitgenosse, ob er auch so wohnen wollte oder überhaupt könnte. Abwärts geht es danach zum Bregenbach weiter, dann wieder in die Höhe durch grüne Täler. Hier lässt sich besonders die Stille und die Weite der Natur spüren und erleben.

Abschließend führt der Weg durch einen kleinen Wald, dann sind die ersten Häuser von Gütenbach zu sehen. Über Bergwiesen, besonders herrlich im Frühjahr, aber auch reizvoll zu jeder anderen Jahreszeit, geht es auf schmalem Weg am Waldrand zurück auf den Parkplatz.