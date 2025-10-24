Baloise Session in Basel: Duran Duran lassen den Messe-Saal kochen

Seit 20 Jahren versuchen die Verantwortlichen der Baloise Sessions eine der Ikonen der 1980er Jahre auf die Bühne zu bekommen: Duran Duran. Nun hat es endlich geklappt.
Die Band um Simon Le Bon spielte am Donnerstag im großen, ausverkauften Saal der Messe Basel. Ohne Termin war Beatrice Stirnimann, CEO und Promoterin der Baloise Session, nach New York gereist, um persönlich für einen Auftritt der Band in Basel zu werben. Nach drei Wochen meldete sich das Management mit der Bitte „Send me an offer...“ zurück. Ein große Rolle spielten dabei auch ein Koffer voller „Schoggi“, den Stirnimann mit dabei hatte, eine gute Portion Hartnäckigkeit und viele wichtige Kontakte. Ob es nun die Schoggi war oder der sehr gute Ruf der Baloise Session, das Management der Band sagte zu, und so stand die Band für zwei Abende auf der Basler Bühne und begeisterte die Fans.