Baloise Session in Basel: Duran Duran lassen den Messe-Saal kochen

Seit 20 Jahren versuchen die Verantwortlichen der Baloise Sessions eine der Ikonen der 1980er Jahre auf die Bühne zu bekommen: Duran Duran. Nun hat es endlich geklappt.

Die Band um Simon Le Bon spielte am Donnerstag im großen, ausverkauften Saal der Messe Basel. Ohne Termin war Beatrice Stirnimann, CEO und Promoterin der Baloise Session, nach New York gereist, um persönlich für einen Auftritt der Band in Basel zu werben. Nach drei Wochen meldete sich das Management mit der Bitte „Send me an offer...“ zurück. Ein große Rolle spielten dabei auch ein Koffer voller „Schoggi“, den Stirnimann mit dabei hatte, eine gute Portion Hartnäckigkeit und viele wichtige Kontakte. Ob es nun die Schoggi war oder der sehr gute Ruf der Baloise Session, das Management der Band sagte zu, und so stand die Band für zwei Abende auf der Basler Bühne und begeisterte die Fans.

Vorband JC Stewart reißt das Publikum mit Aber auch die Vorband konnte sich hören lassen. JC Stewart (Gitarre und Gesang), Dan Laird (Drums) und Danny Ball (E-Gitarre) aus Irland eroberten die Herzen des Publikums nach spätestens zwei Liedern. Mit viel stimmlicher Power, humorvollen Ansagen und sympathisch-positiver Ausstrahlung hatte JC das Publikum schnell auf seiner Seite. Das schön melancholische und typisch irische „BT45“, bei dem alle drei Musiker gemeinsam sangen, ließ wahrscheinlich einige Zuhörer von einem Irland Urlaub träumen. Spätestens bei dem Song „Hbiamais“ konnte man das ganze songschreiberische Talent JCs und vielleicht sogar eine erste Hitsingle der Iren erkennen. Mit „Space Hurts“, „Medicine“ und „Inythm“ beschlossen die Iren einen musikalisch inspirierenden Auftakt eines Abend voller musikalischer Leckerbissen.

Als Vorband traten JC Stewart auf. Foto: Holger Schlicht

In der halbstündigen Umbaupause stieg die Spannung in Erwartung auf den Auftritt von Duran Duran, die seit 2012 nur einmal in der Schweiz aufgetreten waren. Um 21.30 Uhr war es dann so weit: Unter lautem Applaus enterte die Band aus Birmingham die Bühne. Die Fans stürmten vor die Bühne, um ihre Idole so hautnah wie möglich erleben zu können. Mit „Union of the Snake“, „Invisible“ und „Notorious“ begann die Zeitreise in die 1980er Jahre.

Simon Le Bons Stimme zieht noch immer

Simon Le Bons Stimme ist immer noch unverkennbar und gesanglich auf der Höhe, John Taylor am Bass und Roger Taylor am Schlagzeug legten das rhythmische Fundament, während Nick Rhodes am Keyboard für die atmosphärischen Klänge und Melodien sorgte. Dom Brown an der Gitarre und Simon Willescroft am Saxofon vervollständigten das Line Up mit versierten Soloeinlagen und begleitender Rhythmusarbeit. Anna Ross und Rachael O’Connor unterstützten Simon le Bons Stimme mit kraftvollen Backing Vocals. Bei „Notorious“ kochte die Stimmung im Publikum erstmals über. Es war schier unmöglich, den Refrain nicht mitzusingen und sich zu bewegen. Da konnte man gut nachvollziehen, dass die Band einen solch großen Erfolg, vordere Chartplatzierungen und ausverkaufte Welttourneen hatte.

Songs mit hymnischem Charakter

Unverkennbar ist der typische Duran-Duran-Sound mit Simon le Bons markanter Stimme, den eingängigen Refrains und dem hymnischen Charakter der Songs. Auch live sind sie immer noch eine Wucht, wie die Band in Basel eindrucksvoll unter Beweis stellte. Auf Notorious folgten „Super Lonely Frak“, „Friends of mine“ und „Confession“. Den Song „Ordinary World“ widmete Simon le Bon allen Friedenstiftern auf der Welt.

Das Publikum quittierte diese Aussage mit großen Applaus, ein intensiver Moment an diesem Abend, und die Live-Version von Ordinary World hatte definitiv einen hohen Gänsehautfaktor. Weitere musikalische Höhepunkte waren „Planet Earth“, „ The Reflex“, bei dem alle Zuschauer in Bewegung kamen, und natürlich „Girls/Psycho Killer“, was den Saal endgültig zum Kochen brachte. Mit den Zugaben „Save a Prayer“ und „Rio“ beendeten Duran Duran ein wahrlich begeisterndes Konzert und hinterließen ein glückliches Publikum.