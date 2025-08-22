Baloise Session 2025: Amy Macdonald und Zoë Më werden die Baloise Session 2025 eröffnen

Duran Duran, Queens of the Stone Age, Amy Macdonald oder der ESC-Liebling der Herzen, Zoë Më: Die Baloise Session 2025 will mit einem breiten Programm begeistern.
Amy Macdonald und Zoë Më werden am 17. Oktober die Baloise Session eröffnen. Generationen, Kulturen und Biografien treffen dabei aufeinander, wie es jetzt bei der Programmvorstellung im Musikclub Atlantis hieß. Amy Macdonald, die schottische Folk-Rock-Ikone, eroberte 2007 mit „This Is the Life“ die Welt – Platz 1 in zehn Ländern, mehr als 500 Millionen Streams, so die Organisatoren. Unterdessen habe es Zoë Më dieses Jahr als Vertreterin der Schweiz am Eurovision Song Contest zu erstem internationalem Ruhm gebracht. Die Baslerin singt auf Deutsch, Französisch und Englisch und verbindet Chanson, Pop und elektronische Einflüsse.