Ballon-Unglück bei Rottenburg: Staatsanwaltschaft äußert sich zu widersprüchlichen Gutachten

Bei dem Ballon-Unglück bei Bad Niedernau wurden 2022 zwei Menschen schwer verletzt. Ein neues Experten-Gutachten belastet den Ballonführer. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders.
Die Ermittlungen zur Ballon-Havarie in Bad Niedernau bleiben eingestellt. Der Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) führt zu keiner juristischen Neubeurteilung der Ereignisse, die am 22. Juli 2022 zu einer Bruchlandung eines Heißluftballons bei Bad Niedernau geführt haben. Der auf der Alb gestartete Ballon war in ein schweres Gewitter geraten und abgetrieben worden. Zwei der neun Passagiere wurden schwer verletzt.