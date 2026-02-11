Ballon-Havarie bei Rottenburg: Untersuchungsbericht belastet Ballonführer schwer

Im Juli 2022 musste ein Heißluftballon bei Bad Niedernau notlanden. Ein neuer Untersuchungsbericht sagt: Der Ballonführer hätte bei der vorhergesagten Wetterlage nicht starten dürfen.
Ende Juli 2022 musste ein Heißluftballon mit zehn Insassen bei Bad Niedernau notlanden. Er war auf der Alb in ein Gewitter gekommen und in heftigen Windböen abgetrieben worden. Das Unglück, bei dem zwei Passagiere schwer verletzt wurden, wäre vermeidbar gewesen. Zu diesem Schluss kommt ein Bericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU), der im November 2025 veröffentlicht wurde.