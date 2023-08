Ein Artikel in einem Wirtschaftsmagazin über Ballonboutiquen hat den Vater von Sandra-Monique von Albedyll-Brizzi 1993 auf die Idee gebracht, ein solches Geschäft auch in Villingen zu eröffnen. Was anfangs belächelt wurde, hat sich heute zu einem erfolgreichen Geschäft entwickelt. In dieser Woche wird die Ballon Boutique 30 Jahre alt.

Ballons in allen Farben, Größen und Mustern, Pappteller, Girlanden, Kerzen – auf rund 80 Quadratmetern findet sich in der Ballon Boutique alles, was das Party-Herz begehrt. Für Sandra-Monique von Albedyll-Brizzi ist die Ballon Boutique eine Herzensangelegenheit und ein Teil ihrer Kindheit, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt.

An der Schweizer Grenze ein zweites Standbein

Vor elfeinhalb Jahren hat ihr Vater entschieden, im Geschäft kürzer zu treten und seiner Tochter die Wahl gelassen, die Boutique zu übernehmen. Die erste Filiale war damals im ehemaligen Marktkauf-Gebäude, dort wo heute der Modepark Röther ist. Erst entscheidet sich die heute 36-Jährige dagegen, der Vater verkauft bis auf einen kleinen Restbestand das Geschäft, ein halbes Jahr später dann der Sinneswandel: Von Albedyll-Brizzi möchte das Geschäft ihres Vaters mit einem neuen Konzept weiterführen. Zunächst nur auf den Online-Handel beschränkt, eröffnet sie am 3. Dezember 2016 die Filiale in der Offenburger Straße in Villingen.

Im März 2022 entscheidet sich die Inhaberin eine weitere, deutlich größere Filiale in Jestetten an der Schweizer Grenze zu eröffnen. Heute hat von Albedyll-Brizzi sechs Mitarbeiter, und ihr Geschäftsmodell geht über den reinen Ballonverkauf schon lange hinaus. So sind die Mitarbeiter auch als Dekorationsteams auf Firmenfeiern, Hochzeiten und anderen Events zu Gange. Und auch ihre Eltern, die bereits im Rentenalter sind, arbeiten noch immer im Geschäft mit.

Für das Party-Herz hat die Ballon Boutique einiges zu bieten. Foto: Simone Neß

Dass die Inhaberin für ihr Geschäft brennt, wird im Gespräch mit unserer Redaktion einmal mehr deutlich. „Ich liebe meinen Job, das ist einfach mein Leben“, sagt sie. Dass sie mit der Ballon Boutique so erfolgreich ist, hat sie aber vor allem auch ihrer Familie und ihrem Team zu verdanken, die voll und ganz hinter ihr stehen.

Kreativität des Vaters beeindruckt die Tochter

Sogar ihre beiden Kinder im Alter von vier und neun Jahren wollen bereits im Laden mithelfen und finden den Job ihrer Mama cool. „Ich will mal das machen, was meine Mama macht“, hat es bereits von ihrer Tochter geheißen. „Natürlich fände ich es schön, wenn die Boutique irgendwann weitergeführt wird“, sagt von Albedyll-Brizzi, doch diese Entscheidung obliegt letztendlich ihren Kindern.

Wenn sie heute auf die vergangenen 30 Jahre zurückblickt, dann ist es vor allem die Kreativität ihres Vaters, die bei ihr einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Egal ob als Teddy-Bär verkleidet mit Ballons durch die Innenstadt laufend oder mit einem aufblasbaren Zeppelin auf dem Auto – ihr Vater hat sich immer etwas einfallen lassen, um die Ballon Boutique in Szene zu setzen. Und sie selbst war von Anfang an dabei.

Inhaberin lädt zu Jubiläumsfest ein

Und wie geht es für die Boutique in Zukunft weiter? Vielleicht wird die 36-Jährige ja ihren Traum erfüllen und das Geschäft um eine weitere Filiale vergrößern. Zunächst aber feiert sie mit ihrer Familie, ihrem Team und den Kunden das 30-jährige Jubiläum. Hierfür lädt sie am Freitag, 1. September, und Samstag, 2. September, in die Ballon Boutique in der Offenburger Straße 18 zu den gewohnten Öffnungszeiten ein. Die Gäste haben dabei die Möglichkeit, an einem Gewinnspiel teilzunehmen.