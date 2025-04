Ballett- und Tanzshow in Freudenstadt: Tanzstile repräsentieren die vier Jahreszeiten

Ballett- und Tanzshow in Freudenstadt

1 Tänzerinnen des „Dance Centers“ Freudenstadt bereiten sich auf die Aufführung im Juli vor. Foto: Monika Schwarz

„Die vier Jahreszeiten“ stehen tänzerisch und musikalisch im Mittelpunkt der diesjährigen Ballett- und Tanzshow von „Julia’s Dance Center“ im Theater im Kurhaus. Am 12. und 13. Juli ist es soweit.









Link kopiert



Nach den großen Erfolgen in der Vergangenheit, steckt Tanzpädagogin und Tänzerin Julia Haas mit den knapp 150 Tanzschülern ihres „Dance Centers“ aktuell in den Vorbereitungen für ihre inzwischen siebte große Aufführung in Freudenstadt. Dieses Mal sind es „Die vier Jahreszeiten“, die bei den tänzerischen Darbietungen, den dabei gezeigten Emotionen und bei der Musik im Fokus stehen.