Große Träume gehen in Erfüllung

Ballett in Göttelfingen

1 Leonie Klingenstein zeigte bei ihren Solos, dass sich 13 Jahre Ballettschule Bender bemerkbar machen. Foto: Alexandra Feinler

Nur noch wenige Minuten und Leonie Klingenstein hat zum ersten Mal eine der Hauptrollen inne.









Auf der Bender-Ballett-Bühne in Göttelfingen gingen am Samstag und Sonntag bei „die geheimnisvolle Tür“ Träume in Erfüllung – und das nicht nur bei den Ballettschulen-Leiterinnen Lilo und Melina Bender.