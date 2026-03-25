Ballett im Backsteinbau: Sven Gnass bringt Tanz auf Weltniveau nach Sulz

Die Horber Musiktage machen mit einem besonderen Abend Station in der Stadthalle in Sulz. Stuttgarter Solisten und Cranko-Eleven tanzen zu Albinoni, Mozart und Strauss.

„Möglichmacher“ werden ja gerne mal gefeiert. Manchmal nur, weil sie „Möglichmacher“ sind. Nicht immer stehen sie auch für einen Mehrwert. Bei Sven Gnass ist das ein bisschen anders. Als Intendant und künstlerischer Leiter der Opernfestspiele Schloss Glatt serviert er vor der – zugegebenermaßen suggestiven – Kulisse des Wasserschlosses große Kunst im Biennale-Rhythmus – und zwar für Jedermann. Für die Horber Musiktage hat er sich dieses Jahr etwas Neues in Sulz ausgedacht: Ballett im Backsteinbau. Das müsste doch möglich sein, oder?

Gnass macht’s möglich – und die Einladung verspricht auch hier hohen Kunstgenuss. Es dürfte ein Fachpublikum genauso überzeugen wie Besucher, die sich selten oder gar noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben und die Gelegenheit nutzen, diese faszinierende, in der Region allerdings weitgehend ausgeblendete Kunstform quasi vor der Haustüre zu erleben.

Hohe Qualität – keine Barriere

Gute Qualität zu einem anständigen Preis ist keine schlechte Werbung: Was so ziemlich überall gilt, lässt sich mitunter auf den Kulturbetrieb anwenden. Weder Fabeltickets noch elitärer Anspruch garantieren für hohes Niveau, wenn sie es auch suggerieren. Wer Menschen überzeugen, ja begeistern will, baut schließlich nicht erst Barrieren auf. Dafür muss er sich dann am Gebotenen messen lassen.

Insofern sorgt die Ballett-Gala „Zweisamkeit“ schon ein bisschen für Stirnrunzeln. Auf den ersten Blick. Ballett im Backsteinbau? Gnass kennt den Raum und die Bühne. Seit Jahren wird er hier für seine Neujahrskonzerte, die Qualitäten der Musik ganz unterschiedlicher Stile und Provenienzen herausarbeitet und konfrontiert, gefeiert. Bei Schlechtwetter ziehen auch die Opernfestspiele für teilszenische Konzertabende hierher. Und: „Die Bühne ist groß. 16 Meter. Balletttauglich“, merkt Gnass an. Dass sie für diesen Abend einen Ballettboden bekommt, versteht sich. Und dass der Heimat- und Kulturverein Glatt für das Wohlbefinden der Gäste sorgt genauso.

Kunst erleben und genießen

Es ist dieses selbstverständliche Miteinander von Bodenständigem und hoher Kunst, die aber nicht für sich selbst existiert, sondern eine Verankerung, ja die Aufgabe der Vermittlung von bestimmten Aspekten oder Interpretationen in Alltagsthema hat. Dass man diese Arbeiten auch einfach genießen darf und gerne soll, versteht sich.

Sven Gnass und sein nächster Coup: Ballett-Gala mit Stuttgarter Solisten und Foto: Bodo Schnekenburger

Doch wie ist die aktuelle Konstellation zustande gekommen? Mit Alessandro Giaquinto, der bis vor kurzem Solist beim Stuttgarter Ballett war, hatte Gnass schon mehrere Projekte. Mit dem Backsteinbau hat er eine vertraute Location. Mit Sulz einen interkommunalen Partner für seine Horber Musiktage auf der Neckarschiene. Die „Metamorphosen“ von Richard Strauss, 1945 für 23 Streicher geschrieben und eng mit Verlust, Verzweiflung, Tod und Angst, aber auch Übergang in eine Zukunft verbunden, „wollte ich schon immer mal vertanzt haben“, sagt Gnass.

Herausforderung „Metamorphosen“

Giaquinto kann das. Und er freut sich: „Sven wählt immer tolle Stücke aus, die oft eine Herausforderung sind“, sagt er – und es freue ihn, „nicht nur einfache Sachen“ machen zu müssen. „Es wird ein Duett mit einer begnadeten Tänzerin, mit der ich oft arbeite“, schwärmt er von der Arbeit mit Laura Miotti.

Sich mit Strauss auseinanderzusetzen, ohne von der Musik überwältigt zu werden, ist eine Herausforderung. Die Räume, die die Musik öffnet, müssen die Tänzer neu definieren. In Sulz soll das auch kontrastiv geschehen. Hohe Dynamik bei langgehaltenen Tönen dürfen sein, dafür kann das Duo kleinteiligen Musikpassagen mit anspannender Ruhe einen Raum entgegen stellen. Giaquinto spricht auch von „hell“ und „dunkel“. Und dann müsse man als Tänzer immer noch bedenken, dass der Körper selbst ein „Raum“ ist, erinnert er.

Alles fängt im Körper an

Im Tänzer selbst entsteht die Bewegung, die der Ordnung, der Position Form und Ausdruck gibt – auch für die Musiker, was zu einem spannenden Verhältnis führt: „23 Streicher und ein Dirigent gegen zwei Körper. Zwei Menschen gegen eine ganze Armee aus Geräuschen und Körpern und Gefühlen.“

In Sulz wird es übrigens noch anderes geben: Wenn schon Ballett, dann richtig. Mit echtem Orchester – also den von Strauss geforderten 23 Streichern. Die können natürlich auch die drei „Salzburger Sinfonien“ von Mozart vorlegen – und das legendäre, unter dem Namen Albinoni veröffentlichte „Adagio“. Tanzen werden Schüler der „John Cranko Schule“ Stuttgart – und die hat bekanntermaßen Weltgeltung: Wer die Schule draußen präsentiert, hat die Chance auf eine große Karriere.

Zur Veranstaltung

Die Ballett-Gala

am Freitag, 24. April, in der Stadthalle im Backsteinbau beginnt um 20 Uhr

Tickets im Vorverkauf

gibt es online unter www.schwabo.de/tickets oder unter der Ticket-Hotline 07423/78 790. Für Abonnenten des Schwarzwälder Boten gibt es einen ABO Bonus Vorteilspreis