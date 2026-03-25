Ballett im Backsteinbau: Sven Gnass bringt Tanz auf Weltniveau nach Sulz

Die Horber Musiktage machen mit einem besonderen Abend Station in der Stadthalle in Sulz. Stuttgarter Solisten und Cranko-Eleven tanzen zu Albinoni, Mozart und Strauss.
„Möglichmacher“ werden ja gerne mal gefeiert. Manchmal nur, weil sie „Möglichmacher“ sind. Nicht immer stehen sie auch für einen Mehrwert. Bei Sven Gnass ist das ein bisschen anders. Als Intendant und künstlerischer Leiter der Opernfestspiele Schloss Glatt serviert er vor der – zugegebenermaßen suggestiven – Kulisse des Wasserschlosses große Kunst im Biennale-Rhythmus – und zwar für Jedermann. Für die Horber Musiktage hat er sich dieses Jahr etwas Neues in Sulz ausgedacht: Ballett im Backsteinbau. Das müsste doch möglich sein, oder?