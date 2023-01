3 Feiern macht durstig: Das Personal an den Verpflegungsständen hatte ordentlich zu tun. Foto: Schuster

Endlich! Die Nesthexen konnten es kaum mehr erwarten, nach drei langen Jahren coronabedingter Zwangspause wieder ihren Ball feiern zu können. "Die 92er" – so lautete das Motto in diesem Jahr.















St. Georgen - Es sollte wohl an die Gründung der Nesthexen vor fast 31 Jahren erinnern. Damals, im Jahr 1992, hatten sich zwölf Narren aufgemacht, den Verein aus der Taufe zu heben. Und er gedieh prächtig. Inzwischen haben die Nesthexen um Zunftmeister Alessandro Semeraro 70 aktive und rund 200 passive Mitglieder in ihren Reihen und sind aus der Bergstadt-Fasnet längst nicht mehr wegzudenken.

Der Nachholbedarf in puncto feiern war heuer besonders groß. So war denn auch viel los in der närrisch geschmückten Stadthalle. Doch Party machen ist umso schöner, wenn Freunde dabei sind. Also hatten die Nesthexen 17 befreundete Zünfte aus nah und fern zu ihrem Ball eingeladen. Und so schwirrten Hexen diverser Zünfte, schreckliche Teufel, allerlei schaurige Gesellen und Guggemusiker fröhlich feiernd vereint im Saal umher. Die Verpflegungsstände hatten ordentlich zu tun, um die hungrige und durstige Meute zufriedenzustellen. Frank Weißer und Michael Stockburger begrüßten die Gäste zünftig mit deren eigenem Narrenruf und führten durch den Abend. Für die passende Musik sorgte DJ Twenty B.

Hochkaräter am Start

Ehe es aber ans Abtanzen ging, hatten die zahlreichen Feiernden das große Vergnügen, ein toll vorbereitetes Programm mit unterschiedlichen Vorführungen zu genießen. Da waren richtige Hochkaräter am Start. Zunächst zeigte der Nachwuchs der Gastgeber, die Hexen-Troll-Kids, was in ihnen steckt. Ihr Tanz wurde vom Publikum begeistert aufgenommen.

"The greatest Show-Hex" – der Auftritt der Nesthexen – zauberte eine tolle Atmosphäre auf die Bühne. Prima Tanzeinlagen, klasse Beleuchtung, richtige Hexenmusik mit wummernden Bässen – eine wunderbare Choreographie. Da ließen sich auch die Tänzer der Narrenzunft nicht lumpen und boten den begeistert applaudierenden Narren ihr umjubeltes Männerballett.

Showtänze steigern Stimmung

Nach einer kleinen Pause sorgten die Ichbe-Hexen aus Tennenbronn sowie die Apassiodanza des Turnvereins mit ihren Showtänzen dafür, dass sich die Stimmung unter den Feiernden weiter steigerte. Jetzt war richtig Feuer unterm Dach. Danach hatten die Täuflinge der Nesthexen mit ihrem Sketch "Cowboys und Indianer" ihren großen Auftritt, ehe es die Bergstadtfetzer so richtig krachen ließen. Fasnet ohne zünftige Guggemusik? Da würde aber viel fehlen!

Lange geht’s hoch her

Danach heizte Twenty B den Feiernden mit seiner Musikauswahl so richtig ein – nun kamen auch die Tänzer zu ihrem Recht. Es soll angeblich in der Stadthalle noch lange hoch hergegangen sein, doch die Nesthexen und ihre Freunde haben sich das Feiern nach so langer Zeit der Enthaltsamkeit redlich verdient.