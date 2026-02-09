Ball in Niedereschach: Deifelzunft entführt in den Dschungel

„Willkommen im Dschungel“ hieß es beim Deifelobed der Niedereschacher Deifelzunft in der aufwendig und liebevoll für den Ball hergerichteten Eschachhalle.
Zunftmeister Kai Burger, freute sich bei der Begrüßung über den guten Besuch und erwähnte namentlich eine Vielzahl von treuen Mitgliedern der Zunft sowie der Ehrengäste, darunter auch Bürgermeister Martin Ragg, Volker Ositschan vom Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung, Pfarrer Marcus Maria Gut und der frühere Niedereschacher Pfarrer Frederik Reith, der extra aus seiner neuen Wirkungsstätte, Buchen im Odenwald, angereist war, um den weithin geschätzten Deifelobed nicht zu verpassen.