Eine super Stimmung, prickelnde Momente, Vergnügen bei den Akteuren und Begeisterung in der Alemannenhalle dominierten den Turnerball des TV Mönchweiler.

Das närrische Happening in der Fasnet-Enklave Mönchweiler bot unter dem Motto Showtime eine Fülle an artistischen, tänzerisch- vielfältigen Aufführungen von Künstlern.

Sie übertrugen ihre gute Laune rasch auf das närrische Publikum im Alemannen-Showtempel. Vorsitzender Jochen Kübler und sein Organisationsteam setzten mit Heidi und Andreas Schramm auf ein Moderatorenpaar, das mit seinen motivierenden Ansagen die Stimmung beflügelte. Von Beginn an waren die Sitzplätze ein rares Gut, wodurch das Gedränge im Bereich der Stehtische rapide zunahm.

Eine Schar blauer Mönche

Vom Motto Showtime animiert drückten sich die Gäste in ihren Outfits auf die unterschiedlichste Weise aus. Von einer Schar blauer Mönche über Putzfrauen, Piraten, Wild West Stars, Clowns und anderen Helden feierten alle ein begeisterndes Programm mit.

Dieses eröffneten die Bella Danzas, eine Tanzgruppe vom befreundeten Turnverein aus St. Georgen. Im Nu stieg die Stimmung im Showtempel auf ein Level an, das in den folgenden beiden Gastauftritten der MMC Twirlingsportgruppe Villingen und der Apassiodanzas vom TV St. Georgen kontinuierlich anstieg.

Kinder direkt vor der Bühne

Kinder und Jugendliche hatten sich derweil auf dem Hallenboden vor der Bühne platziert, um das Geschehen auf der Bühne aus nächster Nähe zu erleben.

Heidi und Andreas Schramm moderieren im Alemannentempel routiniert die Showtime. Foto: Rainer Bombardi

Der Showabend war bereits in vollem Gange, als mit den Wikingern der Feuerwehr die erste einheimische Gruppe ins Geschehen eingriff. Das nordische Volk führte einen fulminanten Tanz auf, der das Lebensgefühl einer Zeit widerspiegelte, in welcher es als Schrecken der Meere galt. Mit akrobatischer Höchstleistung löste Tänzerin und rhythmisches Gymnastiktalent Andalusia Alkadi grenzenlosen Jubel aus. Bei so manchen dürfte beim bloßen Zuschauen das Gefühl aufgekommen sein, sich etwas gezerrt zu haben.

Direkt aus Kappel waren die Glitzer Ladies eingetroffen, die in ihrem Tanz Gut und Böse vereinten. Als Räuberinnen und Polizistinnen verkleidet brandete ihnen für ihrer Aufführung reichlich Jubel entgegen.

Das Füllhorn des Sieges leeren die Wikinger als sie die Bühne entern. Foto: Rainer Bombardi

Finaler Höhepunkt des Showabends war der Auftritt von Uniqueness, einer Tanzformation des gastgebenden Turnvereins. Sie entführte ihr Publikum in die Welt von Moulin Rouge und brachte mit artistischem Geschick und lasziven Tanzeinlagen die Stimmung in der Halle zum Beben. Zum Finale trafen sich die Teilnehmenden in letztes Mal auf der Bühne, ehe die Villinger Guggenmusik Hättä Lila die Partytime eröffnete, welche DJ Dabblju bis weit nach Mitternacht verlängerte.