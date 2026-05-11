Balkan: Bosnien-Beauftragter Schmidt kündigt Rücktritt an

Fünf Jahre lang überwachte der Deutsche Christian Schmidt das Friedensabkommen für das einst vom Krieg zerrissene Bosnien-Herzegowina. Jetzt wirft er das Handtuch. Beugte sich dem Druck der USA?
Sarajevo - Der Bosnien-Beauftragte der internationalen Staatengemeinschaft, der Deutsche Christian Schmidt, hat seinen Rücktritt angekündigt. "Nach fünf Jahren in der Funktion des Hohen Repräsentanten (...) hat Christian Schmidt die persönliche Entscheidung getroffen, seine Dienste für die Umsetzung des Friedens in Bosnien-Herzegowina zu beenden", teilte sein Amt in Sarajevo mit. Zuvor hatte die "FAZ am Sonntag" über die Rücktrittsabsicht des CSU-Politikers berichtet.