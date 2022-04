1 Walter Berg trägt bei den Special Olympics 1990 in Glasgow die deutsche Fahne. Das Bild stammt aus dem Privatalbum der Familie. Foto: Laval

Der Balinger Walter Berg ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Bei den Special Olympics holte er zwei Goldmedaillen im Schwimmen, seine Leidenschaft war zudem die Feuerwehr. Ein Nachruf.















Link kopiert

Balingen - Im Balinger Freibad war Walter Berg einst eine Nummer. Und in Feuerwehrkreisen eine feste Größe. Nun ist der Balinger, der mit zwei Schwestern im elterlichen Haus an der Händelstraße aufgewachsen ist, im Alter von 64 Jahren gestorben.

Eine wahre Wasserratte

In Erinnerung bleibt Walter Berg zum einen als wahre Wasserratte. Vom Elternhaus war es nicht weit zum Eyachbad, zum Freibad. Wann es ging, ging er hin. Im Freibad gab es zu seiner Zeit wohl niemanden, der so konzentriert und anmutig vom Drei-Meter-Brett ins Becken hüpfte. Im Wasser fühlte er sich so wohl, dass er fast täglich seine Bahnen zog.

Mit Lebenshilfe-Team in Schottland

Und dies überaus erfolgreich: Regelmäßig nahm Berg an Wettkämpfen teil, vertrat Deutschland im Jahr 1990 mit dem Team der Lebenshilfe Zollernalb bei den Special Olympics in Glasgow, der Olympiade für geistig behinderte Menschen. Als Schwimmer holte er in Schottland zwei Goldmedaillen.

In Sickingen, wo er viele Jahre im Wohnheim der Lebenshilfe lebte, war Walter Berg Ehrenmitglied der dortigen Feuerwehr – das war seine zweite große Leidenschaft. Dies schon seit 1988 – und das, eine seltene Besonderheit, obwohl er wegen seiner Behinderung niemals im aktiven Dienst gewesen ist.

Verheerenden Brand als Bub verfolgt

Dass er in die Feuerwehr wollte, war für Berg früh klar. 1970, als zwölfjähriger Bub, war er eigentlich auf dem Weg zur Krottengrabenschule, als an der Färberstraße das Gasthaus Rose brannte. Berg verfolgte den Einsatz und war vom Agieren der Feuerwehrleute fasziniert. "Von da an hatte ich nur einen Traum: Ich wollte in die Feuerwehr", schildert er einmal im Gespräch mit unserer Redaktion.

"Der Kerle muss in die Feuerwehr"

Dass er kein aktives Mitglied werden konnte, darüber sei er anfangs schon sehr traurig gewesen, sagte er einmal. Gleichwohl ließ ihn das Thema nicht los, und nachdem 1985 ein Artikel über ihn und seine Feuerwehr-Begeisterung in der Zeitung erschienen war, wurde er quasi Wehrmitglied ehrenhalber. Viele Feuerwehrmänner kamen auf ihn zu und schenkten ihm unterschiedliche Dienstutensilien. Und im selben Jahr wurde er auf Initiative des damaligen Sickinger Ortsvorstehers Hartmut Berg – "Der Kerle muss in die Feuerwehr" – passives Mitglied der dortigen Abteilung. Dort wurde er bestens integriert, schon 1988 zum Ehrenfeuerwehrmann ernannt. "Wir werden dich nie vergessen", heißt es im Nachruf der Sickinger Abteilung.

Die Feuerwehr-Leidenschaft war auch in seiner Wohnung sofort zu sehen. In einer Vitrine standen sorgfältig aufgereiht Fahrzeuge im Miniaturformat. Über dem Schreibtisch thronte Florian, der Schutzheilige der Feuerwehr. Gleich daneben hatten verschiedene Helme ihren Platz gefunden. Über die Jahre wurde er zum wahren Experten in Sachen Feuerwehr: Ob die technischen Daten der Fahrzeuge oder Einsatzstrategien – Walter Berg hatte alles sofort parat.

Verblüffende Gedächtnisleistungen

Überhaupt verblüffte der gebürtige Balinger mit einer phänomenalen Gedächtnisleistung. Den Beweis, wie gut er sich Namen, Zahlen und Fakten merken konnte, blieb er Gesprächspartnern nicht lange schuldig. "Was sind Sie für ein Jahrgang?", erkundigte er sich gerne zu Beginn einer Unterhaltung. Und nach der Antwort konnte der Gefragte oft nur staunen, denn er bekam eine kurze Chronik des jeweiligen Geburtsjahrs geliefert.

Wie er sich das alles merken konnte? "Ich lese viel", sagte Walter Berg einmal, "denn das ist ein gutes Gedächtnistraining."

Die Trauerfeier für Walter Berg findet am Freitag, 22. April, um 11 Uhr von der Friedhofkirche Balingen aus statt.