Balingen - Mit Kim Maike Schäfer ist nun die fünfte Generation des Wäscheherstellers Ceceba mit Sitz in Balingen in die Geschäftsführung eingetreten. Gemeinsam mit ihrem Vater Jürgen Schäfer ist Kim Maike Schäfer nun gleichberechtigte Geschäftsführerin der Ceceba Group. Die 1893 von Carl Christian Schäfer gegründete Firma mit rund 120 Mitarbeitern in Deutschland und weiteren 800 im Ausland ist auf Unterwäsche, Nachtwäsche und Homewear spezialisiert. Weltweit beliefert die Ceceba Group mehr als 4000 Kunden in 35 Ländern mit 7 Millionen Wäscheteilen pro Jahr.

Seit 2020 im Unternehmen

Die 30-Jährige ist im März 2020 in das Familienunternehmen eingestiegen und hat seither in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung die internen Prozesse optimiert. Kim Maike Schäfer ist seit ihrer Kindheit eng mit Ceceba verbunden. Nach ihrem Studium in Finance und Business Analytics an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht war sie mehrere Jahre in der Unternehmensberatung tätig.

"Die große Herausforderung in den nächsten Jahren ist es, den Wäschehandel zeitgemäß zu gestalten" erklärt die neue Geschäftsführerin der Ceceba Group. "Die nächste Generation möchte mehr denn je wissen, für wen sie arbeitet, was hinter den Produkten steckt, die sie kaufen, und welche Werte an oberster Stelle stehen", so Kim Maike Schäfer.

Vater und Tochter gemeinsam

Auch Jürgen Schäfer freut sich, mit dem Eintritt seiner Tochter in die Geschäftsführung eine kompetente Partnerin an seiner Seite zu haben. „Ich bin stolz darauf, dass meine Tochter gerade in dieser bewegten Zeit Verantwortung übernimmt. Nach fast zwei Jahren der gemeinsamen Zusammenarbeit bin ich überzeugt, dass sie den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht wird und wir gemeinsam die Weiterentwicklung unseres Unternehmens vorantreiben." Der Einstieg von Kim Maike Schäfer in die Geschäftsführung der Ceceba Group als gleichberechtigte Partnerin von Jürgen Schäfer, der das Unternehmen seit 1989 leitet, ist Teil eines geregelten und mit Weitsicht geplanten Generationenwechsels.