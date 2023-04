Waagenhersteller Bizerba eröffnet ein zusätzliches Werk in Serbien, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern. Dafür wurde ein Neubau für bis zu 300 Arbeitsplätze in Valjevo errichtet.

Wie das Balinger Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärt, habe die positive Entwicklung der Geschäfte bei Bizerba dazu geführt, dass die Produktionskapazitäten in den bestehenden Produktionsstätten an ihre Grenzen gestoßen sind. Gleichzeitig haben sich neue Regionen zu klaren Wachstumsmärkten entwickelt. Unter anderem deshalb habe sich der international agierende Waagenhersteller dazu entschieden, seine Produktion nach Serbien zu erweitern. Das Gesamtprojekt stelle für Bizerba mit einer Investitionssumme von rund 21 Millionen Euro nach eigenen Angaben eine in der Firmenhistorie noch nie dagewesene Dimension dar.

Seit Februar wird produziert

Bereits im Februar konnten die ersten Waagen produziert und an Kunden ausgeliefert werden. Es wird eine Vielzahl innovativer Wägelösungen hergestellt, beispielsweise verschiedene Ladenwaagen auf Basis der PC-Technologie, von denen einige zu den wichtigsten Produkten im weltweiten Bizerba-Portfolio gehören.

Sven Hödl, Vice President Global Operations bei Bizerba, ist bei der Eröffnung mit einem Team vor Ort und erklärt: „Die Einführung der Bizerba Check-Out-Waage in Valjevo zählt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserem übergreifenden Zielbild des neuen Standortes: Im Laufe des Jahres soll sich dieser zur weltweiten, strategischen Plattform für das gesamte Retail-Ladenwaagen-Sortiment entwickeln.“

Neben dem wichtigsten Produktionsschritt, der Montage der Geräte, wurden am neuen Standort auch weitere relevante Funktionen etabliert, wie zum Beispiel Einkauf, Lagerhaltung und Logistik.

Bis zu 300 Mitarbeiter werden beschäftigt

Mittlerweile werden im Bizerba Production & Tech Center in Valjevo bereits 55 neue Mitarbeiter beschäftigt, langfristig seien bis zu 300 geplant. In dem modernen Neubau wurden ganz neue Möglichkeiten zur Automatisierung und Digitalisierung von Produktionsprozessen geschaffen. Der Montage- und Logistikbereich besticht durch neuste technische Anlagen und maximale Flexibilität in Sachen Nutzbarkeit. Darüber hinaus stehen moderne und offene Büroflächen sowie großzügige und gut ausgestattete Pausenräume zur Verfügung. Die finale Gesamtgröße des Baus beträgt laut Bizerba 11 227 Quadratmeter für Montage, Logistik- und Adminbereich.

Der serbische Präsident kam zur Einweihung

Sogar der serbische Präsident Aleksandar Vučić besuchte das Bizerba Gelände in Valjevo. Andreas W. Kraut, CEO und Gesellschafter bei Bizerba, sagt in seiner Eröffnungsrede: „Wir haben hier gemeinsam etwas Großes aufgebaut. Das neue Bizerba Werk ist ein wichtiger wirtschaftlicher Baustein für die Stadt Valjevo und eine ebenso wichtige Erweiterung unserer globalen Produktionskapazitäten.“