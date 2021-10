1 Die Mitglieder des Volkstheater Balingens freuen sich, dass bald wieder geprobt werden darf. Die Komödie "Trara auf dem Bazar" soll 2022/23 aufgeführt werden. Foto: Haug

Die Mitglieder des Balinger Volkstheaters stehen wieder in den Startlöchern. Das ist nun in der Versammlung im Endinger Bürgersaal deutlich geworden.















Balingen - Ab Januar soll wieder geprobt werden. Nach den ganzen schwierigen Entscheidungen und der Absage der Aufführungen zeigte sich der Vorsitzende Michael Schwindt zuversichtlich. So soll in den nächsten Tagen der Proberaum hergerichtet werden, denn im März soll das Finale der Saison 2019/2020, das pandemiebedingt mehrfach verschoben und am Ende ganz abgesagt werden musste, in der Stadthalle Balingen nachgeholt werden. "Alle haben Entzugserscheinungen und freuen sich darauf, bald wieder spielen zu dürfen", sagte Schriftführerin Rose Schiebel.

Nach dem Finale ist vor dem Finale, so wurde für die kommende Saison 22/23 bereits ein neues Theaterstück ausgesucht. Im Sommer soll die Komödie "Trara auf dem Bazar", die von Vereinsmitglied Thomas Haug erst vor Kurzem fertiggestellt wurde, einstudiert werden. "Im nächsten Jahr gibt es eine verlängerte Saison", freut sich Schwindt, so soll der Zweiakter auch bei der Gartenschau 2023 zu sehen sein.

Freunde und Zuschauer unterstützen Verein

In der Versammlung wurde weiter Rückblick gehalten. Bis zur letztmöglichen Vorstellung in Ostdorf sei man mit dem Ablauf und der hohen Zuschauerresonanz sehr zufrieden gewesen, hieß es. Mit einem blauen Auge sei man finanziell davon gekommen, berichtete Kassenchefin Saskia Bader. Eine riesige Unterstützung sei von Freunden und Zuschauer des Vereins gekommen. Nachdem auch im März 2021 die Aufführung in der Stadthalle Balingen abgesagt werden musste, spendete eine Vielzahl den Eintrittspreis, indem sie ihre Karten nicht zurückgegeben haben. Durch diese großzügige Geste und der Corona-Soforthilfe, die vom Kultusministerium für Amateurtheatergruppen zur Verfügung gestellte wurde, konnten die laufenden Kosten gedeckt und die Miete für den Proberaum gestemmt werden.

Eine große Diskussion gab es unter den Mitgliedern, ob man sich bei den hohen Corona-Auflagen in diesem Jahr am Balinger Christkindlesmarkt beteiligen solle oder nicht. Unterm Strich waren sich dann aber fast alle Anwesenden einig, dass man zu diesem Anlass endlich wieder Kontakt zum Publikum suchen wolle – "alle sehnen sich nach etwas Normalität", so Schwindt.

Die Vorstandsmannschaft wurde von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Da im vergangenen Jahr keine Versammlung stattfand, mussten alle Ämter neu gewählt werden. Vorsitzender bleibt Michael Schwindt. Zum Stellvertreter wurde Wolfgang von Au gewählt. Kassenchefin ist Saskia Bader. Im Amt als Schriftführerin wurde Rose Schiebel bestätigt. Die technische Leitung übernimmt Michael Remensperger, neu als Werbeleiter wurde Thomas Haug gewählt. Beisitzer sind Sina Kohle und Petra Dieringer. Die Kassenprüfung übernehmen Michael Schneider und Laura Müller. Das Volkstheater Balingen zählt aktuell 68 Mitglieder. Für zehnjährige Vereinstreue wurde Cornelia Beuttler geehrt, seit 25 Jahren ist Hildegart Tyc hauptsächlich als Maskenbildnerin im Verein tätig. Dank und Anerkennung für 40 Jahre erfuhren Richard und Ute Huber.