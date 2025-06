Die Besucher des Balinger Volksfestes sind am Wochenende ganz schön ins Schwitzen gekommen. Hochsommerliche Temperaturen vor allem über die Mittagszeit prägen bislang die 30. Auflage. Wir haben Veranstalter Michael Hutzelmann am Samstag an seinem Stand getroffen.

„Klar, die extrem heißen Temperaturen machen uns und den Besuchern schon zu schaffen. Da hätten fünf Grad weniger ausgereicht“, zieht Hutzelmann eine kleine Zwischenbilanz. Lesen Sie auch Hutzelmann: Besser zu heiß als verregnet Dennoch zeigt er sich sehr zufrieden vom bisherigen Verlauf der 30. Auflage des Balinger Volksfestes, das er nun zum zweiten Mal organisierte. „Lieber ist es etwas zu heiß. Letztes Jahr hatten wir enormes Pech mit dem Wetter, da hat es an mehreren Tagen durchgehend geregnet“, so Hutzelmann. Da seien hochsommerliche Zustände besser. „Zumal sich der Festplatz immer wieder füllt, sobald abends die Temperaturen etwas runtergehen“, sagt der Veranstalter. So sehen es auch die Beschicker auf dem Messegelände. Die geben sich alles in allem ebenfalls zufrieden. „Klar, über den Tag ist bei der Hitze weniger los, aber abends können wir uns nicht über zu wenig Kundschaft freuen“, sagte einer der Standbetreiber am Samstagmittag. Besucher auch außerhalb des Zollernalbkreises vor Ort Und diejenigen, die sich der Mittagshitze stellten, konnten die zahlreichen Fahrgeschäfte und Attraktionen ohne große Wartezeiten genießen. Der Freefalltower bietet etwa nicht nur eine tolle Aussicht über die Eyachstadt, sondern liefert mit der rasanten Abfahrt zusätzlich reinen Nervenkitzel. Wer es etwas ruhiger angehen mochte, der war unter anderem im Riesenrad gut aufgehoben oder konnte mit dem Boxauto ein paar Runden drehen. Das Volksfest, das wurde schnell klar, besuchten nicht nur Bewohner der Eyachstadt. Von überall her strömten Gäste auf das Messegelände. „Wir genießen total die Stimmung auf dem Balinger Volksfest. Hier ist für jeden etwas dabei“, schwärmte unter anderem eine Gruppe aus Rottenburg (Kreis Tübingen). Das Balinger Volksfest endet am Montagabend, 23. Juni, mit einem Feuerwerk gegen 22 Uhr.