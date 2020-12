Balinger Unternehmen Bizerba investiert weiterhin kräftig

Aufgrund der weiterhin positiven Entwicklung und des anhaltenden Wachstums stoßen die Produktionskapazitäten an den deutschen Standorten aber mittlerweile nach Angaben des Unternehmens an ihre Grenzen. Gleichzeitig kristallisierten sich in den letzten Jahren neue Regionen als klare Wachstumsmärkte heraus. "Osteuropa entfaltet starke Dynamik und ist damit für Bizerba ein strategisch wichtiger Markt", so Andreas Kraut. Der zusätzliche Standort werde es Bizerba ermöglichen, auf Handelsrestriktionen zwischen den USA und China flexibler zu reagieren und so zu einer größeren Unabhängigkeit beim Waren- und Geldfluss beizutragen.

Die Erweiterung der Kapazitäten um einen Standort in Osteuropa sei für Bizerba der nächste konsequente Schritt in der Wachstumsstrategie. Diese sichere langfristig auch Arbeitsplätze im Inland, so Kraut. Wo der Standort errichtet werde, soll nach Angaben von Frank Reinhardt, Gesamtverantwortlicher für die weltweiten Produktionseinheiten, Anfang 2021 festgelegt werden, die Produktion in dem neuen Werk soll Enbde des Jahres 2022 beginnen.

Digitale Transformation

Neben der Erweiterung der Produktionskapazitäten bleibt die digitale Transformation ein strategisch wichtiges Thema für Bizerba. Das Unternehmen investiert weiter in die konsequente Digitalisierung von Prozessen und in die Modernisierung der IT-Infrastruktur, um die Zusammenarbeit über die internationalen Standorte hinweg zu sichern. Schon heute sind Werkzeuge zur internationalen Zusammenarbeit im Einsatz, die während der Corona-Zeit enorm dazu betrugen, dass sich das Geschäft von Bizerba weiterhin positiv entwickelt habe. Aufbauend auf diesem Know-how werde Bizerba seine Softwarekompetenz erweitern, so Kraut: Dazu werde jetzt ein eigener Bereich aufgebaut, die Bizerba Software Solutions, in dem das Unternehmen alle Softwarekompetenzen im Haus zusammenführt. Unter der Leitung von Tudor Andronic und Stefan-Maria Creutz soll der neu zugeschnittene Bereich zu einem signifikanten Umsatzanstieg mit Software-Komponenten führen.