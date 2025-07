Die Turnerinnen der TSG Balingen treten im Bundesliga-Wettkampf in Backnang an.

Am 6. Juli findet in Backnang der nächste Wettkampf der 3. Bundesliga Süd Frauen in der Deutschen Turnliga statt, bei dem die TSG Balingen I ihren 7. Tabellenplatz verteidigen will.

Erfreulich ist die Rückkehr von Sonja Lubitz, die voraussichtlich an vier Geräten startet. „Sonja kommt erst am Samstag aus Australien zurück, mit einer Zeitverschiebung von elf Stunden. Wir müssen schauen, wie fit sie am Sonntag ist“, so das Trainerteam.

Am Sprung starten mit Florine Wörz, Sonja Lubitz, Luisa Schneider, Luise Heim und Anna-Maria Netzer gleich fünf Turnerinnen mit einem Tsukahara. „Das haben wir uns schon länger vorgenommen. Mit Laura Schatz haben wir sogar noch eine Tsukahara-Springerin auf der Ersatzposition. Eine tolle Entwicklung im Team“, so Trainer Oliver Merz.

Verstärkung kehrt zurück

Am Stufenbarren darf das Team hoffen, denn mit Sonja Lubitz kommt die stärkste Barrenturnerin der TSG wieder zum Einsatz. Auch Luise Heim und Anna-Maria Netzer können sichere Übungen mit Handständen zeigen. Ebenfalls einsatzbereit sind Katharina Bisinger und Luisa Schneider. Darüber hinaus ist ein Einsatz von Lani Gruber denkbar, die ebenfalls diese Woche aus ihrem Auslandsjahr in Kanada zurückgekommen ist. „Lani wurde im Winter am Fuß operiert und konnte in den letzten Monaten nicht vollständig trainieren. Ein Einsatz am Barren wäre wünschenswert, aber wir müssen schauen, wie das Training diese Woche noch läuft,“ erklärt der Trainer.

Der Balken war beim ersten Wettkampf das Sorgenkind der TSG, denn mit Gruber und Lubitz fehlten zwei sichere Balkenturnerinnen. Letztere wird in Backnang ihre Übung wieder zeigen und auch Netzer, Schneider und Heim sind vorbereitet. Antonia Maurer will eine mit Schwierigkeiten gespickte Übung zeigen, die dem Team wertvolle Punkte einheimsen kann.

In Richtung Klassenerhalt

Am Boden starten Luisa Schneider, Florine Wörz und Katharina Bisinger mit neuen Choreographien, auch Antonia Maurer und Sonja Lubitz sind startklar. „Am Boden hoffen wir vor allem auf saubere Landungen, um die Ergebnisse zu maximieren. Wir wissen, dass in dieser Liga jedes Zehntel zählt“, so das Trainerteam. „Wir hoffen, dass wir den 7. Platz verteidigen oder sogar den 6. Platz belegen können, das wäre ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt.“