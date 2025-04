Die Stadt Balingen feiert am Sonntag, 4. Mai, den Auftakt für die Feierlichkeiten des 50-jährigen Stadtjubiläums. Vorab muss auf dem Plaza-Gelände noch gewerkelt werden, die Royan-Buchstaben und der Strand kommen an einen anderen Platz.

„Seit dem 1. Januar 1975 bildet die Stadt mit ihren 13 Stadtteilen eine Einheit. Ein Grund, in allen Stadtteilen zu feiern und dort tolle Feste auf die Beine zu stellen. Der Auftakt in das Festjahr findet in der Kernstadt auf dem Strasser-Areal mit einem bunt gemischten Bühnenprogramm statt“, heißt es in einer Stadtmitteilung.

Die Kulturbühne wird entgegen dem Vorjahr an anderer Stelle platziert werden: Der Platz soll so bespielt werden, wie er nach Umsetzung des Siegerentwurfs der Konzeptvergabe für das Strasser-Areal auch zukünftig genutzt werden könnte, so die Planung.

Die Stadt blickt zurück

„Hierfür werden die Pflanzen und Beton-Buchstaben, die „Plage Royan“, der Beitrag zur Gartenschau 2023 unserer Partnerstadt Royan, an eine neue Heimat im Aktivpark verlagert.“

Die Stadt blickt zurück: Einen Monat vor Eröffnung der Gartenschau vor zwei Jahren rollen auf dem Strasser-Areal die Bagger. Vier Gärtner samt Radlader voller Pflanzen, Sand und den fünf Betonbuchstaben der Partnerstadt haben den weiten Weg aus Frankreich auf sich genommen, um die Atlantikküste symbolisch als Ausstellungsbeitrag an die Eyach zu bringen.

Was als temporärer Beitrag und Leihgabe aus Frankreich gedacht war, kann jetzt dank des Entgegenkommens der Partnerstadt dauerhaft in Balingen verbleiben.

„Ihren dauerhaften Platz findet der Beitrag im Aktivpark im Umfeld des Beachvolleyballfelds, wo er inhaltlich auch zum Boavista und dem Eyachstrand passt. Der Atlantiksand soll in das Beachvolleyballfeld eingearbeitet werden – ein echtes Beachvolleyballfeld mit Strandflair eben“, heißt es.

Stadt will zusätzlich über Zukunft des Strasser-Areals informieren

Die Arbeiten sollen nach Ostern mit dem Versetzen der Buchstaben beginnen, so dass zur Jubiläumsfeier genügend Platz für die Bühne, die Verpflegungsstände, die Sitzmöglichkeiten sowie die Pavillons für den ebenfalls an diesem Tag stattfindenden Markt der Taten und Talente mit Neubürgerempfang zur Verfügung steht.

„Zusätzlich nutzt die Stadtverwaltung die Möglichkeit, an diesem Tag über die Planungen für die Zukunft des Strasser-Areals zu informieren. Die Raumkanten werden entsprechend des Siegerentwurfs der Konzeptvergabe erlebbar sein, außerdem werden Visualisierungen aus unterschiedlichen Blickrichtungen einen Eindruck des Entwurfs geben“, kündigt die Verwaltung an.