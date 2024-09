Balinger Stipendiat: So war das Leben an einer Amerikanischen Schule

So war das Leben an einer Amerikanischen Schule

1 Stipendiat Robin Rebstock , links mit Bundestagsabgeordneten Thomas Bareiß Foto: Finkbeiner

Robin Rebstock war als Stipendiat für ein Auslandsjahr in den USA. Nun ist der Junior-Botschafter zurück in Balingen – seine Erfahrungen teilt er im Gespräch mit Thomas Bareiß.









Es ist der Wunsch von so manch einem Schüler, einmal für ein Austauschprogramm in die USA zu reisen. Für Robin Rebstock kam es sogar noch besser. Der Schüler war als Stipendiat für das Parlamentarischen Partnerprogramm (PPP) von Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß ausgewählt worden und verbrachte ein Jahr in Indiana als junior Botschafter an einer Amerikanischen Highschool – nun ist er zurück und berichtet im Gespräch über seine Erfahrungen.