2 Mitglieder des Posaunenchors Balingen-Heselwangen sorgen für die musikalische Umrahmung. Foto: Thiercy

So wenige Gläubige wie nie zuvor nahmen an Heilig Abend am Weihnachtsgottesdienst in der Balinger Stadtkirche teil. Das Coronavirus verhinderte einen größeren Zulauf.















Balingen - Historisch – so kann man den Gottesdienst an Heiligabend in der Balinger Stadtkirche bezeichnen. Denn er wird in die Annalen der Gemeindegeschichte eingehen: Nur 87 Gläubige erhielten Einlass ins Gotteshaus. Und damit waren so wenige Menschen an einem 24. Dezember versammelt wie wohl niemals zuvor.

Weil das Coronavirus auch vor der Kirchenpforte nicht Halt macht, musste der für viele Gläubige wichtigste Gottesdienst des Jahres unter strengen Auflagen stattfinden. Wer teilnehmen wollte, musste sich vorab online anmelden und bekam einen Tag vor dem Termin eine E-Mail aus dem Pfarrhaus: Sollte man nun doch nicht kommen wollen, möge man sich doch abmelden und den Platz einem anderen von der Warteliste überlassen.

Wer es nicht auf die Namensliste, die von Mitgliedern des Kirchengemeinderats am Eingang kontrolliert wurde, geschafft hatte, der konnte live via Video von zu Hause aus die Messe mitfeiern. Dafür hatte das Mesnerteam gesorgt.

In ihrer Predigt spannte Pfarrerin Birgit Wurster den Bogen vom kleinen Kind und dem winzigen strahlenden Stern aus Bethlehem hin zur Gegenwart, zu einer Situation, die alle Menschen seit zwei Jahren fordere und beschäftige. Dieser Stern leuchtete nach ihren Worten genau an einem Ort, an dem es dreckig und chaotisch war, von wo nichts Gutes zu erwarten war, im Stall, einem Ort eigentlich zum Verzweifeln.

Und doch möchte man den Moment festhalten, weil er kurz vergessen lässt, was da draußen los ist: "In so einem Moment fängt die Hoffnung an." Gott komme zu denen, die um ihre Liebsten weinen, die nur einen Platz finden in der Krippe oder auf der Intensivstation. Er sei da, wenn man nicht mehr einschätzen könne, wie das Virus das Leben verändere und was noch alles kommen werde. Wo man einfach genug habe von sich ständig verändernden Bestimmungen, wo es einem zu schaffen mache, wenn man nicht auf Partys gehen, einfach jung sein könne und auch als alter Mensch merke, wie sehr einem Kontakte zu anderen Menschen fehlten.

Von dort im Stall aus sei eines aufgeblitzt: das Vertrauen ins Leben. Wo man andere respektiere in deren Meinung, wo man die Verbundenheit zu anderen spüre. Überall da blitzten kleine Punkte auf, winzige Sterne. In all diesen Momenten, so Wurster, fange die Hoffnung an und der Friede.

Aus voller Kehle "Stille Nacht" singen war nicht erlaubt. Diesen Part übernahm die Kantorei unter der Leitung von Wolfgang Ehni. Der Posaunenchor Balingen-Heselwangen hatte sich vor der großen Orgel auf der Empore aufgestellt und legte nach dem Schluss-Applaus mit einer schmissigen Version von "Rudolph the Red Nosed Reindeer" als Zugabe nach – ungewohnt für einen Weihnachtsgottesdienst, aber passend zu all dem Ungewohnten in dieser Zeit. Und: Die gute Laune nahmen die Besucher sicher gerne mit nach Hause.