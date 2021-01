Balinger Stadthalle Das macht dem Team derzeit am meisten zu schaffen

"Aktuell finden bei uns nur noch die Ausschüsse der städtischen Gremien und das Arbeitsgericht statt", erzählt Geschäftsführer Matthias Klein im Gespräch mit unserer Zeitung. Kulturelle Veranstaltungen und der Tagungsbereich seien aufgrund des harten Lockdowns aber praktisch auf Null heruntergefahren.

Die ständigen Verschiebungen und die mangelnde Planungssicherheit machen dem Team dadurch schwer zu schaffen. "Wir haben Veranstaltungen, die bereits vier Mal verschoben worden sind." Jedes Mal müsse man die Besucher darüber informieren und nachfragen, ob sie die Karten für die Veranstaltungen behalten, einen Gutschein oder ihr Geld zurück erhalten wollen. "Das verursacht einen riesigen Rattenschwanz an Arbeit. Wir schieben mittlerweile eine Bugwelle an Veranstaltungen vor uns her", beklagt Klein: "Von der Verordnung her können wir nicht über den 14. Februar hinaus schauen." Mit den Künstlern habe man allerdings Verträge. Veranstaltungen würden teilweise über Jahre hinweg geplant: "Rein rechtlich haben wir keine Grundlage, den Künstlern abzusagen."

Stichwort Künstler: Die haben es derzeit besonders schwer, berichtet Klein. Aufgrund des fehlenden Angestelltenverhältnisses könnten sie nicht in Kurzarbeit geschickt werden. Diese Unterstützung vom Staat können nur die Techniker, Hausmeister und sonstige Angestellte der Stadthalle in Anspruch nehmen.

"Wir schauen allerdings, dass wir durch die Förderung vom Bund Ausfallhonorare an die Künstler auszahlen." Diese seien zwar niedriger als das normale Honorar, aber immerhin etwas, meint Klein. Insgesamt sind die November- und Dezemberhilfen relativ schnell und unkompliziert angekommen, so der Geschäftsführer weiter: "Anfang Januar hatten wir den Antrag fertig, zehn Tage später kam der vorläufige Bescheid." Wie groß der Schaden für das Jahr 2020 genau sei, lasse sich noch nicht genau beziffern, aber Klein sagt, dass "wir vermutlich noch mit einem blauen Auge davon kommen werden".

Dadurch, dass niemand genau weiß, wie es nach dem 14. Februar weitergeht, gibt es auch noch kein Programmheft für 2021. "Wir waren die Ersten, die dicht gemacht haben, und werden vermutlich die Letzten sein, die wieder öffnen dürfen." Klein glaubt nicht, dass es vor Ostern wieder losgehen kann. "Eigentlich würden wir jetzt schon für das Frühjahr 2022 planen, aber das wird erst einmal hinten angestellt, da es noch so viele Veranstaltungen gibt, die wegen Corona verschoben wurden."

Die derzeitige Auszeit hat allerdings nicht nur Nachteile. "Da derzeit kaum etwas stattfindet, haben wir genug Platz um auf der Bühne eine richtige Werkstatt zu errichten", erklärt der technische Leiter Jona Héber.

Zahlreiche Wartungen, Umbauten, Reparaturen und Modernisierungen könnten wegen des Lockdowns jetzt komfortabel durchgeführt werden. So gibt es beispielsweise neue Kettenzüge für die Bühnentechnik, die Beleuchtung im großen und kleinen Saal wurde erneuert und Malerarbeiten im Foyer und in der Künstlergarderobe erledigt.

Des Weiteren wird aktuell eine neue Hallensoftware eingeführt und in Folge dessen viele Betriebsabläufe digitalisiert. "Wenn wir dann wieder starten können, haben wir zumindest alles auf Vordermann gebracht", freut sich Héber.