Balinger Schule im Lockdown Englischlehrerin gibt Einblick ins Homeschooling

Da die Schüler ohnehin alle an ihren Computern und Tablets sitzen, gibt es statt Arbeitsblättern Unterstützung durch Spiele. "Das ist das Einzige, was bei den Berufsschüler wirklich zieht, weil die gewinnen wollen", erklärt Bitzer. Zwei Spiele werden von den Schülern besondern gern gespielt: "Quizlet" und "Kahoot!"

Bei diesen können die Schüler virtuell gegeneinander antreten und ihre Englischkenntnisse auf den Prüfstand stellen. Live können sie verfolgen, wie sie im Vergleich zu ihren Mitschülern abschneiden. Wer die meisten Vokabeln richtig zuordnet, gewinnt. Das sorge unter den Schülern für ein starkes Wettbewerbsgefühl und motiviere sie, erklärt Bitzer.

Um zu überprüfen, ob die Schüler auch tatsächlich noch am Computer zu Hause anwesend sind, fordert Bitzer ihre Schüler in regelmäßigen Abständen dazu auf, über das Programm virtuell die Hand zu heben. Wer keine Hand hebt, befindet sich offenbar nicht mehr am Computer oder ist anderweitig beschäftigt. "Natürlich stellt diese Art von Unterricht höhere Anforderungen an die Eigenverantwortung der Schüler. Wer sich ausklinkt, bekommt die Rechnung dann bei der Prüfung. Wie beim normalen Unterricht auch", fasst Bitzer zusammen. In der Summe seien "die Schüler allerdings sehr diszipliniert, wenn man sich anschaut, wie lange sie schon von zu Hause unterrichtet werden. Und das acht Stunden jeden Tag".

Einige Schüler steigern durch den Fernunterricht sogar ihre Leistung

"Wir haben eigentlich Glück, dass wir diese Pandemie jetzt haben und nicht vor 20 Jahren", meint die Pressereferentin Ines Mayer. Mit der damaligen Technik wäre Homeschooling schwierig bis unmöglich gewesen. Corona habe in dieser Hinsicht die Digitalisierung noch mal "unglaublich geboostet" – wobei die Philipp-Matthäus-Hahn-Schule "auch vor der Pandemie technisch schon sehr gut da stand", betont Mayer.

Dass die Bildung der Schüler durch das Homeschooling auf der Strecke bleibe, sieht Mayer nicht: "Dass jetzt von ›verlorenen Jahrgängen‹ gesprochen wird, halte ich für alarmistisch, da die Schüler auch Kompetenzen erhalten, die sie sonst nicht bekommen hätten." Dennoch müsse man aufpassen, dass ohnehin leistungsschwächere Schüler nicht abgehängt werden.

Dass im Unterricht auch Spiele eingesetzt werden, führe bei manchen Schülern hingegen zu einer richtigen Leistungssteigerung, sagt Bitzer. "Ein Schüler hatte immer nur Fünfen und Sechsen. Seitdem wir mit ›Kahoot!‹ angefangen haben zu arbeiten, hat er nur noch Einser und Zweier."

Die neue Art zu unterrichten habe vor allem ältere Kollegen vor eine Herausforderung gestellt, erzählt Mayer. "Wir haben an unserer Schule glücklicherweise extra Medienberater, die die Kollegen schulen und für Fragen zur Verfügung stehen." Darüber hinaus würden sich die Kollegen untereinander viel austauschen und gegenseitig helfen. Insgesamt sei man mit dem Konzept "Homeschooling" an der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule sehr zufrieden.