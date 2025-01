Balinger Schauspielerin Lary Müller im Gespräch: Von Jugend, Heimat, Ballett und Mauerfall

1 Die Geschwister Lukas und Luise Jansen (Lukas Brandl und Lary Müller) am Schminktisch. Ihr großer Traum ist in Erfüllung gegangen: Beide haben es ins Tanzensemble geschafft. Foto: ZDF/Hannes Hubach

Aufbruch in ein neues Leben: Im ZDF-Mehrteiler „Der Palast“, Staffel 2, geht es um das Schicksal des Tanzensembles im Friedrichstadt-Palast im Ost-Berlin der Wendezeit. Die Balinger Schauspielerin Lary Müller spielt eine der Hauptrollen.









Lary Müller, Jahrgang 1994, wächst in Balingen-Endingen und -Weilstetten auf. Nach dem Abitur studiert sie zunächst an der Sorbonne in Paris. Nach einem Schauspiel-Sommerkurs ändert sich ihr Berufswunsch, und sie macht eine Schauspielausbildung in London. Müller lebt heute in Berlin – so wie die Tänzerin Luise Jansen, die Müller in „Der Palast“ verkörpert. Im Interview spricht Lary Müller über ihre alte Heimat Balingen, die Zeit der untergehenden DDR, Lieblingsplätze, und sie verrät, was sie auf eine einsame Insel mitnehmen würde.