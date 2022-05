"Route 66"-Ritt führt in die Pleite

1 Vor dem Balinger Amtsgericht sind die beiden, die wegen Veruntreuung von Firmengeldern angeklagt waren, freigesprochen worden. Foto: Maier

Trotz "erhebliche Zweifel" wurde das angeklagte Ehepaar vom Vorwurf der Veruntreuung von Firmengeldern freigesprochen.















Balingen - Ein Ritt in die Abendsonne auf der "Route 66", die röhrende Harley unterm Hintern: Von Balingen aus wird man diese Tour in nächster Zeit kaum noch buchen können. Die Reisevermittlung, über die das möglich war, ist mittlerweile pleite; das Ehepaar, das die Vermittlung betrieben hatte, privatinsolvent. Vor dem Balinger Amtsgericht sind die beiden, die wegen Veruntreuung von Firmengeldern angeklagt waren, freigesprochen worden – gegen die Zahlung einer Geldauflage von 1000 Euro an die Staatskasse.

Wie ist es dazu gekommen?

Eigentlich hört sich das, was in den Jahren 2017 und 2018 geschehen ist, eher wie ein Missverständnis zwischen der deutschen und der norwegischen Seite an: Da sind zwei zerstrittene Geschäftspartner, zwei Verträge, die im Widerspruch stehen, eine offene Forderung über 121 000 Euro von den Norwegern und eine Gegenforderung, die um rund 100 000 Euro höher liegt. Wie ist es dazu gekommen?

Der norwegische Reiseunternehmer hatte Motorradtouren auf der wohl bekanntesten Bikerstrecke der Welt angeboten. Aber er hätte gerne auch Kundschaft aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gewonnen. Erfahrungsgemäß, sagte der rechtliche Vertreter der "Route 66", der über Videokonferenz zugeschaltet war, würden die Deutschen nur einem deutschen Reiseveranstalter vertrauen und das Geld nur auf ein deutsches Bankkonto überweisen.

In Balingen fündig geworden

In Balingen war der Norweger fündig geworden: Er nahm ein motorradbegeistertes Ehepaar unter Vertrag, das gründete eine Reisevermittlung, machte Werbung in den sozialen Netzwerken, kaufte einen Werbe-Anhänger für Tourismus-Messen und organisierte gegen Provision die ersten Touren. Für die Teilnehmer wurde eine Reiseversicherung abgeschlossen, die zum Teil teurer war als die vereinbarte Provision. Kurz: Die Spesen der Balinger seien höher gewesen als die Einnahmen. Letztlich sei es allein noch darum gegangen sei, wie man die nächsten drei Jahre finanzieren könne.

Unterschriebene Verträge habe er nicht gesehen. "Es ging meiner Mandantin um Marketing, Bürokosten und Ähnliches", sagte der Verteidiger der Frau, die Geschäftsführerin der Reisevermittlung gewesen war und jetzt auf der Anklagebank saß.

"Es war ein Drama"

Ihr und ihrem jetzt 50-jährigen Mann, mit dem sie die "Route-66-Touren" angeboten hatte, sei es nur möglich gewesen, den Laden vorübergehend am Laufen zu halten, weil sie ihr Privatvermögen eingesetzt hätten. "Es war ein Drama", sagte der Verteidiger, "und es hat in die Privatinsolvenz geführt." Rechnungen habe es nicht gegeben, überwiesen wurde demnach nichts.

Ein 54-jähriger Unternehmensberater – ebenfalls per Video zugeschaltet – sagte, den beiden Balingern sei es zunächst um Expansion gegangen, darum, ihr Geschäft zu erweitern.

Anfang Juli 2028 sei man "von einer Wachstums- in eine Sanierungsfinanzierung umgestiegen". Vorschläge für eine beidseits akzeptable Lösung seien bei einem Gespräch in Stuttgart "in den Wind geschlagen" worden: "Da gab es nur Vorwürfe und gegenseitige Schuldzuweisungen." Eine Einigung sei nicht zustande gekommen, eine Stundung der ausstehenden Schulden habe der Norweger nicht gewollt.

"Erhebliche Zweifel", sagte die Richterin, würden am Ende bleiben. Die Geldauflage von 1000 Euro muss nun innerhalb von sechs Monaten beglichen werden. Wie und in welchen Raten, das stellte die Richterin den beiden Eheleuten frei.