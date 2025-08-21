Balinger Psychologin erklärt: Deshalb wollen viele die Playmobil-Figur Schwarzwald Marie haben

Ausverkauft in nur drei Tagen – die kleine Playmobil-Figur der Schwarzwald Marie löste einen riesigen Ansturm aus. Psychologin Laura Mach aus Balingen zeigt mögliche Gründe auf, warum viele Fans so stark auf die Figur reagierten.
Kleine Figur, großer Hype: Die Playmobil-Sonderfigur Schwarzwald Marie mit dem markanten roten Bollenhut war nach nur drei Tagen restlos ausverkauft. 77.000 Stück zu jeweils 4,99 Euro fanden reißenden Absatz. In Baiersbronn, wo die Figur am 14. August bei der Gartenschau Premiere feierte, dauerte es keine 24 Stunden, bis die dort letzte Marie an der Verkaufsstelle über die Theke ging.