1 Die Polizei war bis Sonntagabend ohne Spur nach dem vermissten Mann. Foto: Strauch

„Draußen kein konkreter Ort, wo wir suchen können“: Die Balinger Polizei fahndet weiter nach einem vermissten Bewohner eines Frommerner Seniorenheims.









Mit mehreren Streifen war die Polizei am Sonntagmittag in und um ein Seniorenheim in Frommern zugange. Eine Polizeisprecherin vom Polizeipräsidium Reutlingen hatte zunächst gesagt, dass man noch nicht von einem echten Vermisstenfall ausgehe, da das Gebäude, in dem gesucht werde, sehr groß sei.

Am Nachmittag, etwa gegen 15.30 Uhr, hatte die Polizei den Mann noch nicht gefunden, wie die Pressestelle in Reutlingen auf Anfrage erklärte. Es sei aber unwahrscheinlich, dass der Mann in hilfloser Lage sei. „Er ist gut zu Fuß, und wir suchen weiter.“ Von einer Öffentlichkeitsfahndung sei man noch entfernt. Lesen Sie auch Ab 16 Uhr dämmert es Als es dann ab 16 Uhr dämmerte und schließlich ganz dunkel wurde, war der Mann noch immer nicht aufgetaucht. Die Polizei dazu: „Wir haben außerhalb des Seniorenheims leider keinen konkreten Ort, an dem wir suchen können.“ Bis Redaktionsschluss am Sonntagabend liefen – so die Polizei – die „allgemeinen Fahndungsmaßnahmen“ weiter.