Balinger Pilotprojekt: „Elina-Bus“ – das ist der aktuelle Stand

1 Der Elina-Bus im Straßenverkehr Foto: Stadtwerke Balingen

Seit mittlerweile mehr als drei Jahren läuft das Balinger Vorzeigeprojekt. Eine erste Zwischenbilanz zieht Tamara Sauer von den Stadtwerken Balingen.









Weltweit beinahe einzigartig – vergleichbare Technologie wird nur in Tel Aviv eingesetzt – startete vor nunmehr drei Jahren der „Elina-Bus“. „Elina“, das steht für „Einsatz dynamischer Ladeinfrastruktur im ÖPNV“. Und funktioniert, kurz gesagt, so: Ein Bus mit Elektro-Antrieb fährt über Magnetspulen, die in die Straße eingelassen sind und lädt dabei seinen Akku auf. Das Magnetfeld besteht dabei nur solange sich Empfängerspulen über den Senderspulen befinden.