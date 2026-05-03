Balinger patzen: Der HBW spielt nur remis

Durch die überraschende 27:28-Heimniederlage des HC Elbflorenz gegen die Gäste von der HSG Krefeld am Freitagabend bekam die Begegnung der Zweitliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten am Sonntag gegen den TSV Bayer Dormagen noch größere Bedeutung. Denn im Vorfeld der Partie mit dem Ex-Club von Cheftrainer Matthias Flohr war klar, dass der HBW mit einem Sieg das Tor zur 1. Liga ganz weit aufstoßen würde.

Motivierte Gastgeber Entsprechend motiviert gingen die Hausherren, denen wieder der komplette Kader zur Verfügung stand, zu Werke. Defensiv offenbarten sie jedoch zu große Lücken, und so erzielten die Gäste mit den ersten neun Angriffen neun Tore, die eine 9:7-Führung für den TSV bedeuteten (13.). Erschwerend kam hinzu, dass sich der Tabellenzweite im Angriff Abspielfehler leistete. Folgerichtig führte Dormagen mit 11:8, das Publikum wurden zunehmend unruhig. Ein 4:1-Lauf des HBW verbesserte die Stimmung umgehend, so war die Partie nach etwas mehr als 20 Minuten beim 12:12 wieder ausgeglichen. Nun überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst kassiert Balingens Yonatan Dayan eine Zeitstrafe, weil er bei seinem Wurf den TSV-Keeper Louis Oberosler im Gesicht getroffen haben soll und dieser sich vor Schmerzen nur so krümmte. Als die Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz die persönliche Strafe gegen den HBW-Spielmacher aussprachen, stand der Gästekeeper blitzartig wieder auf und legte sich in fast schon arroganter Weise mit den HBW-Fans an. Diese quittierte dieses Verhalten mit einem gellenden Pfeifkonzert.

Merkwürdige Entscheidungen der Referees

Auf der Gegenseite kam es nach einer Abwehraktion von Tobias Heinzelmann gegen Luca Krist zu einer Rudelbildung. Die Dormager Bank wollte eine weitere Zeitstrafe, das Publikum unterstellte der Nummer 2 der Gäste Schauspielerei. Fortan wurde bei jeder Aktion die Entscheidung des Schiedsrichter-Duos infrage gestellt. Als Benedek Nagy den Ball mit voller Wucht an die Stirn geworfen bekam und die eigentlich logische Zeitstrafe ausblieb, wurde es in der Mey Generalbau Arena so laut, wie schon lange nicht mehr. Nach der Schlusssirene verwandelte Sascha Pfattheicher seinen ersten Siebenmeter zur 16:15-Halbzeitführung für den HBW.

HBW kommt stark aus der Pause

In der Kabine schien HBW-Kommandogeber Matthias „Matti“ Flohr die richtigen Worte gefunden zu haben. Seine Schützlinge kamen dermaßen elektrisiert zurück auf die Platte, dass einem die in Rosa gekleideten Gäste schon fast etwas leidtun konnten. Mex Raguse (2) und Merlin Fuß (2) besorgten die 20:16-Führung (35.). Erneut schlichen sich im HBW-Angriff jedoch ungenaue Anspiele und schlechte Wurfentscheidungen ein.

Statt den Vorsprung auszubauen, kamen die Gäste Tor um Tor heran. So war es ein 3:0-Lauf des TSV, der wieder für Spannung sorgte. Bis in die Crunch-Time blieb das auch so. Der HBW legte vor und die Gäste zogen nach. Zwei Minuten vor dem Ende führten die Gastgeber denkbar knapp mit 31:30. In den letzten 120 Sekunden wurde es nochmals wild. Die Schiedsrichterinnen Tanja Kuttler und Maike Merz, die, wie schon die 58 gespielten Minuten zuvor, die Partie zu keiner Zeit im Griff hatten, trafen weitere äußerst seltsame Entscheidungen.

Kein Siebenmeter keim 32:32

Der Gipfel war jedoch, dass sie in der letzten Sekunde ein glasklares grobes Foulspiel, mit Verhinderung einer klaren Torchance, an HBW-Kapitän Tobias Heinzelmann lediglich mit einem Freiwurf ahndeten und der eigentlich notwendige Siebenmeter-Pfiff ausblieb. So gab es beim Stand von 32:32 und abgelaufener Uhr zwar nochmals einen Freiwurf, doch der Wurf von Georg Pöhle landete neben dem Gästetor. Unter der Begleitung eines wütenden Pfeifkonzerts, ging es für das Schiedsrichter-Duo, in die Kabinen. Der Vorsprung der „Gallier“ auf den Tabellendritten aus Dresden beträgt nun fünf Punkte und der Aufstieg liegt weiter in der Hand des HBW.

Statistik

HBW Balingen-Weilstetten: Rebmann, Nagy (9 Paraden); Ruggiero-Matthes (3), Raguse (6), Huber (1), Grupe, Strobel, Fuß (3), Grüner (2), Fügel (5), Heinzelmann (3), Pfattheicher (3/2), Dayan, Leimeter (3), Pöhle, Bauer (3).