Balinger patzen: Der HBW spielt nur remis

Balingen-Weilstetten kann die Vorlage aus Dresden nicht entscheidend nutzen und spielt gegen den TSV Bayer Dormagen 32:32 (16:15).
Durch die überraschende 27:28-Heimniederlage des HC Elbflorenz gegen die Gäste von der HSG Krefeld am Freitagabend bekam die Begegnung der Zweitliga-Handballer des HBW Balingen-Weilstetten am Sonntag gegen den TSV Bayer Dormagen noch größere Bedeutung. Denn im Vorfeld der Partie mit dem Ex-Club von Cheftrainer Matthias Flohr war klar, dass der HBW mit einem Sieg das Tor zur 1. Liga ganz weit aufstoßen würde.