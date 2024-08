Balinger Partnerstadt: Eine Goldmedaille geht nach Royan

1 Der Royaner Trévor Clévenot mit der Trikot-Nummer 17 (rechts) schaffte mit der Volleyballmannschaft Gold für Frankreich. Foto: AP/Dolores Ochoa

Ganz schön sportlich geht es in der Atlantikstadt zu. In der französischen Partnerstadt loderte das olympische Feuer in den Herzen der Menschen. Nach Paris haben sie mit Trévor Clévenot einen Goldmedaillen-Gewinner in ihren Reihen.









Link kopiert



Gold für Trévor Clévenot! Der 30-jährige Volleyballspieler wurde in Royan geboren und trat in Paris für das französische Volleyballteam an. In der Stadt am Atlantik ist man mächtig stolz auf den Sohn der Balinger Partnerstadt, weiß Lyliane Isendick-Malterre. Sie zeichnet in Royan mit verantwortlich für den Austausch zwischen den beiden Partnerstädten.