Balinger Ortsteile: Die Chefs treten in die Pedale

Was ist los in den Balinger Ortsteilen? Das wollte Oberbürgermeister Dirk Abel wissen und startete gemeinsam mit den Ortsvorstehern zu einer Radtour. Ziele waren vor allem Baustellen.

Auf Balinger Radwegen unterwegs waren kürzlich Oberbürgermeister Dirk Abel, Bürgermeister Ermilio Verrengia und Baudezernent Michael Wagner zusammen mit den Ortsvorstehern der Großen Kreisstadt. Ziel der Radtour war es, alle Stadtteile zu besuchen, um sich über den Fortgang aktueller Projekte sowie zukünftige Aufgaben und Vorhaben zu informieren.

Für die Ortsvorsteher war dies auch eine gute Gelegenheit, ihre konkreten Anliegen direkt vor Ort vorzutragen. Als erste Station stand Engstlatt auf dem Programm. Dort wurde intensiv über die Zukunft des Freibades und auch des Feuerwehrhauses diskutiert.

Wie läuft es mit dem neuen Kindi?

Weiter ging es nach Ostdorf, wo neben der baulichen Entwicklung am östlichen Ortsrand natürlich auch ein Besuch des Heimatmuseums nicht fehlen durfte. Auch der Ausbau der innerörtlichen Straßen wurde besprochen.

In Endingen stand die Besichtigung des Baufortschritts des Kindergartens auf dem Programm und vor Ort wurde auch über die mittelfristige Entwicklung des Sportgeländes sowie die Radwegeführung entlang der Ortsdurchfahrt an der Schömberger Straße gesprochen.

Nahversorger entsteht

Schließlich war auch Erzingen eine Station der Radlergruppe. Themen waren hier unter anderem die ÖPNV-Anbindung in Richtung Balingen sowie die Besichtigung der Sanierungsmaßnahmen in der Bellinger Straße.

In Roßwangen wurde das Baugebiet Oberer Brühl besichtigt und über die Weiterentwicklung der Ortsmitte im Rahmen des ISEK diskutiert. In Weilstetten führte die Fahrt vorbei am Gebiet Grauenstein mit dem aktuellen Neubau des Nahversorgungszentrums hin zur Ankerkreuzung.

In Frommern wurden die bauliche Entwicklung der St. Gallus Straße, die Ortsmitte Buhren sowie die Hurdnagelstraße besichtigt. Ein weiteres Thema war der Neubau der Kreisklinik.

Über Stockenhausen, wo die Neugestaltung der „Alten Gasse“ besprochen wurde, ging die Fahrt weiter nach Zillhausen. Dort standen die Bebauung des Landerer-Areals, die Ortsmitte und der Zustand des alten Rathauses im Mittelpunkt.

Auch am Freibad Station gemacht

In Streichen durfte der Standort des zukünftigen Feuerwehrhauses sowie das Freibad als Station nicht fehlen. Über das Streichener Sträßle führte die Route die Radler nach Heselwangen, wo der Baufortschritt des Vereinsheims besichtigt und auch der Radweg entlang der Heselwanger Straße Richtung Balingen ausführlich diskutiert wurde.

Die Verwaltungsspitze und die Ortsvorsteher waren sich am Ende der Tour durch alle Stadtteile einig, dass die Radtour sehr gut geeignet war, um sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort zu machen und nicht zuletzt „war es für alle eine gute Gelegenheit, sich einen umfassenden Eindruck vom Radwegenetz in Balingen zu verschaffen“, so unterstreicht Oberbürgermeister Dirk Abel die Tour.