5 Sie machen den Anfang: I Dolci Signori. Foto: Berli Berlinski Foto: Schwarzwälder Bote

Kultur: Balinger Open-Air-Sommer auf dem Messegelände

Balingen. Italo-Pop, Schlager, Rock- und Popmusik – eine Art Mini-Kulturfestival findet in der ersten August-Woche auf dem Balinger Messegelände statt: der Balinger Open-Air-Sommer.

Drei Gruppen werden dabei auftreten: am Mittwoch, 4. August, I Dolci Signori; am Donnerstag, 5. August, Oliver Thomas und Band sowie am Freitag, 6. August, Südlich von Stuttgart mit Sängerin Carla Frick. "Die Musik passt zum Sommer", ist sich der stellvertretende Stadthallen-Geschäftsführer Jörn de Haan sicher. Er bedauert nur, dass nicht vor der Bühne getanzt werden kann.

"Wir wollten uns nicht einfach in den Urlaub verabschieden", begründet Balingens Stadthallen-Geschäftsführer Matthias Klein die Bemühungen, wieder ein "Ferien-Highlight" auf die Beine zu stellen. Entstanden ist zwar kein Kulturfestival auf dem Marktplatz mit traditionell sieben Veranstaltungen. Doch drei Konzertabende auf dem Messegelände seien es immerhin. "Damit soll auch Solidarität mit Künstlern und Technikern gezeigt werden", nennt Klein einen weiteren Grund für die Musikveranstaltungen. Mit Blick auf Corona hält er fest: "Wir wollen zeigen, dass wir etwas machen können."

Und auch der langjährige Partner bei den Kulturfestivals, der Handels- und Gewerbeverein (HGV), sprich die Balinger Einzelhändler, sollen vom Open-Air-Sommer profitieren, so Klein weiter. Denn die Eintrittskarte, die zehn Euro kostet – es werden 750 ausgegeben –, kann als Gutschein in den Geschäften eingelöst werden. Über diese Unterstützung freut sich HGV-Vorsitzender Bernd Flohr, der daran erinnert, dass es die Geschäftsleute in den vergangenen Monaten nicht leicht hatten.

Die Bewirtung übernimmt wie in den vergangenen rund zehn Kulturfestival-Jahren "Best for Fest". Essen – "alles ist frisch zubereitet", verspricht Roland Heck – und Getränke werden an mehreren Ständen ausgegeben. Rund 300 Garnituren werden aufgestellt, so dass alle Besucher unter Beachtung der Corona-Regeln einen Platz finden, so Heck weiter. Maskenpflicht herrscht bis zu den Tischen, die Kontaktdaten werden erhoben.

n Karten sind bei den bekannten Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen oder unter www.stadthalle-balingen.de zu erhalten.